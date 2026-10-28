我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽第4戰今（28）日在坦帕灣上演延長賽驚天逆轉！釀酒人游擊手普拉特（Cooper Pratt）12局上轟出396英尺超前陽春砲，一度距離隊史首冠只差3個出局數，沒想到12局下三壘手歐提茲（Joey Ortiz）發生關鍵傳球失誤，光芒靠德盧卡（Jonny DeLuca）追平安打、威廉森（Ben Williamson）再見安打，終場以4：3逆轉釀酒人，驚險逃過4連敗橫掃，將系列賽扳成1勝3敗，成功把封王戰延續至G5。系列賽陷入0勝3敗絕境的光芒，此役已經沒有退路，唯有贏球才能延續爭冠希望。二局下，光芒面對釀酒人投手梅伊（Dustin May）展開攻勢，希克斯（Liam Hicks）率先敲出中外野安打，德盧卡（Jonny DeLuca）隨後擊出二壘方向野手選擇，希克斯在二壘遭到封殺。不過德盧卡仍留在壘上，辛普森緊接著敲出右外野適時二壘安打，送回德盧卡，幫助光芒取得1：0領先。隨後維拉德（Ryan Vilade）擊出二壘滾地球出局，帕拉西歐斯（Richie Palacios）遭到三振，光芒未能再添分數。四局上，釀酒人展開反擊。康崔拉斯（William Contreras）擊出中外野平飛球遭接殺，圖朗（Brice Turang）吞下三振，兩出局後弗里利克（Sal Frelick）敲出右外野安打，普拉特再補上左外野適時二壘安打，送回弗里利克，將比分追成1：1。釀酒人原本有機會繼續攻勢，賈克斯（Griffin Jax）發生暴投，讓普拉特推進至三壘，不過米契爾（Garrett Mitchell）遭到三振，未能取得超前分。四局下，光芒再度突破僵局。卡米內羅（Junior Caminero）敲出左外野安打，希克斯擊出一壘滾地球，將跑者推進至二壘。隨後德盧卡擊出三壘方向滾地球，釀酒人三壘手漢米爾頓卻發生傳球失誤，讓卡米內羅趁勢跑回本壘，光芒以2：1重新取得領先。五局上，前一局發生傳球失誤的漢米爾頓，立即用球棒彌補守備過失。面對光芒投手賈克斯，漢米爾頓將球掃向右中外野，形成飛行距離391英尺（約119公尺）的陽春全壘打，幫助釀酒人再度追平，以2：2與光芒形成拉鋸。光芒隨後換上凱利（Kevin Kelly）接替投球，先後讓喬里歐（Jackson Chourio）三振、包爾斯（Jake Bauers）擊出二壘滾地球出局。葉力奇（Christian Yelich）選到保送後，康崔拉斯擊出游擊方向滾地球出局，結束釀酒人該局攻勢。五局過後，比賽完全轉變為投手戰。兩隊牛棚輪番上陣，雙方打線雖然陸續有跑者上壘，卻始終無法再把得點圈機會轉換成分數。七局下，光芒一度由迪亞茲（Yandy Díaz）敲出右外野安打，不過阿蘭達（Jonathan Aranda）隨後擊出二壘方向平飛球，形成雙殺打，讓光芒攻勢瞬間瓦解。八局上，釀酒人普拉特再度敲出左外野安打，可惜後續打者未能延續攻勢，仍無法取得本場首度領先。九局上，光芒後援投手馬丁尼茲（Nick Martinez）持續壓制釀酒人打線，沒有讓對手攻下超前分。九局下輪到光芒最後一波正規局數進攻，但面對釀酒人左投艾許比（Aaron Ashby），打線同樣無功而返。正規九局結束，雙方仍以2：2平手，正式進入延長賽。普拉特12局轟396英尺陽春砲 釀酒人一度看見封王曙光雙方一路鏖戰至延長12局，釀酒人終於出現突破僵局的關鍵一擊。12局上，面對光芒左投西摩爾（Ian Seymour），普拉特逮中投球，將小白球轟向左中外野，形成飛行距離396英尺（約121公尺）的陽春全壘打，幫助釀酒人取得3：2領先。普拉特此役四局上敲出追平二壘安打，12局上又補上超前全壘打，接連在關鍵時刻建功，讓釀酒人距離隊史第一座世界大賽冠軍，只剩最後3個出局數，但光芒並未放棄。12局下，釀酒人推出森薩特拉（Antonio Senzatela）登板，卻再度遭遇守備失誤。光芒卡米內羅擊出三壘方向滾地球，釀酒人三壘手歐提茲（Joey Ortiz）發生傳球失誤，讓卡米內羅安全站上一壘，替光芒打開最後反攻的大門。隨後希克斯敲出左外野安打，卡米內羅一口氣推進至三壘，光芒立即派出穆林斯（Cedric Mullins）代跑，並由福特斯（Dominic Fortes）接替希克斯跑壘。面對一、三壘有人的危機，釀酒人換上左投德羅漢（Shane Drohan）救援，德盧卡敲出中外野適時安打，送回三壘跑者穆林斯，幫助光芒追成3：3平手，威廉森敲出再見安打，終場光芒4：3擊敗釀酒人，在主場扳回一城。