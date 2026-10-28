我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 一名在地支持者送上兩艘親手組裝的「洋流號」，其中一艘贈送給鄧巧佩，另一艘則希望轉交給台北市長候選人沈伯洋，以手作積木傳遞祝福與支持。（圖／市議員候選人鄧巧佩提供）

民進黨高雄市鳳山區市議員候選人鄧巧佩27日完成選舉號次抽籤，並喊出「10號！服務實在鄧巧佩」的競選口號。抽籤結束後，鄧巧佩隨即展開車掃行程，積極走進鳳山街頭爭取市民支持。立法委員黃捷也陪同車掃，展現對子弟兵的力挺與支持。車掃剛開始，一名在地支持者特地送上兩艘親手組裝的「洋流號」，其中一艘贈送給鄧巧佩，另一艘則希望透過黃捷轉交給台北市長候選人沈伯洋，以手作積木傳遞祝福與支持。支持者表示，自己在鳳山成長，熱愛高雄與台灣，平時也喜歡組裝積木，因此將對公共事務的關心化為創作。他認為，「洋流號」象徵乘風破浪、勇敢向前的精神，也讓他聯想到鄧巧佩積極勤跑基層、親切與民眾互動的身影，因此特別親手組裝，表達對巧佩的支持。鄧巧佩表示，自己非常喜歡這份充滿心意的禮物，未來也會將「洋流號」擺放在競選總部，希望這股乘風破浪的洋流能為選情注入動力，也象徵高雄乘風啟航、穩健邁進，朝著更好的未來前進。黃捷表示，鄧巧佩目前在她的辦公室擔任執行長，不僅認真協助處理各項選民服務，也積極走入地方、了解民眾需求。共事期間，她看見巧佩對於民眾的努力與用心。對於支持者特地準備手作禮物，她認為這是對巧佩努力的肯定，也呼籲鳳山市民踴躍投票，支持認真且進步的這一席。鄧巧佩表示，感謝黃捷委員一直以來的支持與肯定，自己過去曾在高雄長庚擔任護理師，後來投入政治幕僚工作，始終相信服務最重要的就是認真傾聽、理解需求，並努力把事情做好。鄧巧佩也懇請鳳山市民，11月28日踴躍出門投票，支持10號鄧巧佩，給新人一個服務鳳山的機會。期許自己延續黃捷委員的進步價值與專業精神，將多年第一線服務經驗帶進議會，持續為鳳山爭取更完善的公共服務。