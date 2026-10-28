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否認有「楊金龍防線」 央行總裁重申「柳樹理論」

台灣貿易順差持續擴大！新台幣為何還貶 央行總裁解釋原因

近期因外資在台股大量獲利了結並匯出，導致新台幣兌美元也貶不停，一度貶破32.7元，淪為最弱亞洲貨幣。今（28）日在立法院財政委員會也引發立委關注，32.5元是否為「楊金龍防線」？每天睡覺會不會擔心隔天匯率？對此，中央銀行總裁楊金龍否認有所謂「楊金龍防線」，還說「我都睡得很安穩」，因為匯率由市場供需決定，並以「柳樹理論」形容央行匯市操作，新台幣匯率可適度擺動，但也不能擺幅太大，目前市場是有秩序的，並未發現有禿鷹。國民黨立委賴士葆關切，台北外匯市場近來成交量很大，央行是否有進場干預，央行防線在哪？市場傳32.5元為「楊金龍防線」，而目前新台幣也已回升至32.4元附近。對此，楊金龍則說，從前總裁彭淮南時期至今，央行從未設立任何特定價位的防線，「我從來沒有講過有什麼防線，也從沒聽過前總裁彭淮南說過。賴士葆則進一步追問楊金龍，每天睡覺是否會擔心隔天匯率？楊金龍笑著回答「不會！我都睡得很安穩」，匯率由市場供需決定。楊金龍也以「柳樹理論」形容央行的匯市操作，新台幣匯率可適度擺動，但不能搖擺太大，若市場出現異常波動或失序時，央行基於維持金融穩定，就會進場進行調節，目前看市場有秩序，並沒有發現禿鷹問題。民進黨立委吳秉叡則追問，依照傳統國際貿易理論，出超國家的貨幣理應升值，以維持貿易平衡，但台灣近2、3年貿易順差持續擴大，今年新台幣兌美元匯率卻相對弱勢，究竟是什麼原因？楊金龍也說明，過去幾年大致也反映這種情況，今年則比較特別，主要「外資今年在我們股市賺很多錢」。台股今年漲超過2萬點，主要集中在電子、晶片及半導體等科技類股，這些恰好是外資持股較多的標的，因此外資今年投資台股獲利相當可觀，外資獲利達到一定程度就須考慮風險，進行投資組合再平衡，適度獲利了結。至於美元利率較高，是否也造成資金外流、新台幣貶值的原因？楊金龍指出，美元利率長期高於新台幣，主要與美國通膨相對較高有關，這種利差並非今年才出現，近期新台幣走弱主要還是外資在台股獲利豐厚，進行持股調節及匯出資金，尤其台灣企業獲利良好，股利發放也是影響資金流動的因素之一。楊金龍也提到，雖然今年初以來新台幣呈現貶值趨勢，不過，若拉長軸線從2020年以來觀察，仍屬正常區間。當外資大量流出、市場需要調節時，央行也會視需要賣出美債因應。