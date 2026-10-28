《NOWNEWS今日新聞》為您整理開季至今球員傷勢一覽表，快速掌握個球員傷勢。

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愛德華茲接受手術 預計缺陣2個月

J-Dub腳踝扭曲 也進入傷兵名單

狀元迪班薩也傷退中 馬刺老將哈里斯也還沒打過

一、 本季開打後受傷球員（Notable Injuries Suffered This Season）

球員名稱 (Player) 隊伍/位置 受傷部位 (Injury) 預估休養/缺陣時間 (Timeline) Anthony Edwards 灰狼 / 後衛 膝蓋 (Knee) 約2個月 Kawhi Leonard 暴龍 / 前鋒 膝蓋 (Knee) 左膝腫脹，預計缺陣 數週 Paolo Banchero 魔術 / 前鋒 腳踝 (Ankle) 缺陣 數週 Jalen Suggs 魔術 / 後衛 膝蓋 (Knee) 缺陣 數週 Jalen Williams 雷霆 / 前鋒 腿部 (Leg) 缺陣 數週 Cason Wallace 雷霆 / 後衛 肩部 (Shoulder) 缺陣 數週 Jaren Jackson Jr. 爵士 / 中前鋒 膝蓋 (Knee) 缺陣 數週 Jalen Duren 活塞 / 中鋒 膕繩肌 (Hamstring) 缺陣 數週 Ivica Zubac 快艇 / 中鋒 腳踝 (Ankle) 每日觀察（或缺陣數日/數週）

二、 開季前即受傷/未出賽球員（Hurt Before Season / Yet to Play）

球員名稱 (Player) 受傷部位 (Injury) 目前狀態 / 預估休養時間 AJ Dybantsa 腳踝 (Ankle) 季前受傷，尚無具體回歸日程（持續休養） Kon Knueppel 膕繩肌 (Hamstring) 季前受傷，尚無具體回歸日程（持續休養） Tobias Harris 腓腸肌/小腿 (Calf) 季前受傷，缺陣中（每日/每週觀察） Coby White 腓腸肌/小腿 (Calf) 季前受傷，缺陣中（每週觀察） Nic Claxton 膕繩肌 (Hamstring) 季前受傷，缺陣中（每週觀察） Mark Williams 肩部 (Shoulder) 季前受傷，尚無具體回歸時間表 Jusuf Nurkic 腳趾 (Toe) 季前受傷，缺陣中（每日觀察）

2026-27年全新球季才剛剛開幕，便陷入近年來最嚴重的傷兵危機。開季僅一週時間，各隊傷兵名單已呈爆炸性增長，目前聯盟中預計需缺陣兩週以上的球員已多達近40人，多位頂級球星與主力傷退，也為本季戰局添增更大變數。在這一波受傷潮中，最震撼的消息莫過於灰狼當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）。根據最新報導，愛德華茲因右膝傷勢惡化必須接受手術治療，預計將缺陣長達約2個月時間，這對上季殺入西區強權的灰狼隊來說無疑是沉重打擊。除了愛德華茲外，多支球隊的當家核心也受傷病困擾，休賽季歷經風波成功降臨多倫多的雷納德（Kawhi Leonard），再次因膝蓋問題陷入麻煩，報導指出其左膝出現腫脹狀況，必須休養數週。魔術當家前鋒班切羅（Paolo Banchero）遭遇腳踝傷勢，而同隊主力控球薩格斯（Jalen Suggs）也因膝傷無法出賽，前日最驚悚受傷狀況，則是雷霆主力鋒線J-Dub威廉斯（Jalen Williams）腳踝嚴重扭曲、新秀華萊士（Cason Wallace）也因肩膀受傷缺陣，活塞核心中鋒杜倫（Jalen Duren）則受膕繩肌拉傷困擾。此外，爵士防守大核傑克森（Jaren Jackson Jr.）因膝傷缺陣，溜馬中鋒祖巴茨（Ivica Zubac）則因腳踝扭傷暫時無法上陣。最後，是在球季正式開打前，就已經有一批球員因季前傷勢尚未獲得醫生批准上場，如受矚目的狀元迪班薩（AJ Dybantsa）、克努佩爾（Kon Knueppel），以及老將哈里斯（Tobias Harris）、懷特（Coby White），使得各隊調度更加捉襟見肘。目前受傷缺陣球員清單總整理