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白營支持者也想投「洋流」！陳宥丞坦言：我很意外

蔣萬安不幫白營小雞站台？陳宥丞：不要為難他

台北市長選戰倒數31天，民進黨候選人沈伯洋挾「洋流」氣勢緊追現任市長蔣萬安，《聯合報》公布最新民調，沈伯洋以45%支持率小幅領先蔣萬安的41%，其中2022年投給黃珊珊的選民，更有55%轉向支持沈伯洋。對此，民眾黨台北市議員陳宥丞今（28）日坦言，自己也相當意外，過去支持他的部分中間選民，如今竟表態想把票投給「洋流」，「這件事情確實是鐵錚錚地在發生」。他更直言，政治人物站在一起握手拍照，不代表選民就會跟著選邊站，這才是蔣萬安選戰最後30天面臨的最大困境。柯文哲今日陪同陳宥丞掃街拜票，兩人接受媒體聯訪時，陳宥丞也當場向柯文哲提及自己觀察到的選民變化。他坦言，「我也很意外，在我的支持者裡面，確實有過去蠻多是屬於中間選民的傾向，他這次表態可能會比較想要投票給洋流」，強調這樣的情況確實正在發生。陳宥丞指出，過去黃珊珊與他在地方長期經營，面對如今「洋流」現象，他呼籲蔣萬安應該「海納百川」，開始聆聽不同聲音，採納不同的戰術與戰略，而不是繼續沿用過去比較傳統的國民黨思維。他更直言，「或許大家可以站在一起握手拍照，但不代表選民因為這樣子，旗子一搖就一定要選邊站」，認為這正是蔣萬安在選戰最後30天面臨的最大困境，也是藍白雙方必須共同面對的課題。此外，針對蔣萬安日前舉行競選總部成立大會，民眾黨議員候選人並未出席，以及外傳蔣萬安被要求不得替白營議員候選人個別站台，媒體詢問，在台北市長選情膠著的情況下，藍白是否應該增加合作與互動？陳宥丞回應，柯文哲稍早已經定調，在藍白2028年要重返執政的最大前提下，縣市首長選舉能合作就合作，但議員選舉因為各政黨都已經完成提名，情況有所不同。陳宥丞指出，在台北市議員選舉中，國民黨與民眾黨仍存在競爭關係，彼此都必須爭取選票，甚至擠下對方，「這也是不爭的事實」。因此，對於蔣萬安是否替民眾黨議員候選人站台，陳宥丞表示，大家都能理解與體諒蔣萬安的處境，「也不要為難他」。他強調，縣市首長選舉與議員選舉有不同的合作模式，而面對選情變化，如何爭取中間選民認同，也是藍白雙方接下來必須共同面對的課題。