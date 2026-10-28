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59歲日本AV男優田淵正浩因經常演出「鬼父」類型打開知名度，在日本成人影視圈打滾超過30年，曾自稱擁有「萬人斬」資歷，私下他已經結婚育有一女，妻子對他的工作理解並支持，但對於女兒則是保密到家。近日他的片場經驗再掀討論，透露自己心中封殺了50至60位女優，全因她們缺乏職場上應有的禮貌。田淵正浩出生於日本香川縣，1989年仍在讀大學時便進入成人影視產業，至今累積逾30年拍攝經驗，他在劇情片中經常飾演父親、岳父或隔壁鄰居等熟齡角色，尤其是家庭倫理、禁忌題材，獨一無二的誘惑演技讓他成為片商愛用男優。田淵正浩曾接受日本媒體《ENCOUNT》專訪，回顧自己從兼職入行，到逐漸將演出當成主要工作的過程，也因資歷深厚，被媒體稱為業界的傳奇男優。據悉田淵正浩已經結婚，並且有一個女兒，妻子對他的工作理解並支持，不過對女兒則是保密到家，被問起職業總說「爸爸邊跟人說話邊賺錢」，田淵正浩也說，如果哪天女兒發現他的職業，一定會解釋、道歉到她理解原諒為止。這樣的田淵正浩，對女優也有要求，據台灣AV專家「一劍浣春秋」轉述，田淵正浩曾有一段時間特別做筆記，記下不想再次合作的女優，一、兩年間便累積約50至60人。只因為這些女優私下缺乏職場禮貌，不會打招呼，連他主動說「早安」也沒有回應，名單中以新人居多，他認為這樣會影響到演出狀態，因此不希望再與她們合作。除了成人作品，田淵正浩近年也經營社群與YouTube，透過帶有喜劇情節的美食影片，展現不同於過往作品的表演方式。影片結合餐廳介紹與角色故事，讓觀眾看到他在成人影視之外的另一面，也拓展了接觸不同觀眾的機會。