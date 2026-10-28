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不按牌理出牌！柯文哲「非典型戰法」破解洋流

為2028蓄力！「柯蔣會」成勝選連任臨門一腳

2026九合一大選進入最後倒數，台北市長蔣萬安尋求連任，民進黨候選人沈伯洋則以「洋流」搶攻選情，民眾黨創黨主席柯文哲的一舉一動也成為焦點。文化大學廣告系教授鈕則勳分析，柯文哲近期「挺蔣貶沈」的態度似乎愈來愈明顯，或許真能破解洋流、號召小草歸隊，也有助於強化藍白合，甚至牽動2028年總統大選布局，成為蔣萬安的「關鍵王牌」。鈕則勳表示，雖然現今柯文哲仍未明確挺蔣萬安，但對方展現積極誠意請益，只要柯P能全力挺蔣，便能在蔣的後期決戰中有三大助益—，，算來算去，有流量且有鐵粉支持，其不按牌理出牌的邏輯、我口說我心的素人特質，加上8年的市政專業經驗，反而能夠以「非典型戰法」針對沈伯洋的政見弱點及人設變化進行有效反制。鈕則勳續指，，即便現任民眾黨主席黃國昌有其動員能量及網路聲量，但畢竟是承接柯P衣缽，和小草及柯粉的關係仍不及本尊來的有黏著度，是以柯文哲只要能以各種形式挺蔣萬安，才能對白營選票產生挺蔣的驅動力。鈕則勳提到，若柯最終幫蔣站台或發表聲明力挺，除能凝聚各縣市藍白合的士氣外，對關鍵選區更能發揮臨門一腳的效應，畢竟黃國昌即便再努力，藍白相互拉抬的效應似已拉到極致，要突破天花板或仍得靠柯的魅力及能量加持。鈕則勳指出，柯若能在關鍵時機力挺蔣萬安，除能讓蔣選情更加維穩外，藍白合若能守住幾個城池，也能避免綠營的步步進逼、各個擊破，更能累積2028年合作的互信及默契，柯也能藉其能量在與藍營談2028合作時，強化白營的談判籌碼，平衡藍營權力。最後，鈕則勳強調，蔣萬安現今迫切想拜訪柯文哲，已是明顯的「尊柯」態度，而柯也適時地對沈伯洋與洋流提出些批判來穩住蔣的態勢，柯蔣默契已逐漸形成，若「柯蔣會」能成局，柯P挺蔣的機會便明顯拉升，更可能成為蔣勝選連任的臨門一腳、關鍵王牌。