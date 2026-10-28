115 年度地價稅將於 11 月 1 日正式開徵，繳納期限至 11 月 30 日止。為推廣數位便民服務，地方政府紛紛祭出抽獎與回饋好康！新竹市、宜蘭縣與台北市各自推出加碼活動，民眾只要透過行動支付、線上查繳或掃碼繳納，免出門就能抽最大獎 1 萬元商品券、2,000 元禮券，最高還能賺 150 元儲值金。
🟡新竹推輕鬆繳抽好康！免登錄抽萬元商品券
新竹市稅務局指出，今年地價稅繳納期間為 11 月 1 日至 11 月 30 日。為鼓勵民眾使用數位工具，市府推出「e指搞定輕鬆繳」抽獎活動，只要在期限內透過線上查繳稅、行動支付或掃描繳款書上的 QR-Code 完成繳費，系統便會自動列入抽獎名單、免額外登記，最大獎直接送出 1 萬元商品券。
新竹市也提供多元繳納管道，稅額 3 萬元以下可至超商繳款，或使用信用卡、晶片金融卡、ATM 與電子支付轉帳。稅務局特別提醒，逾期繳納每超過 3 天將加徵 1% 滯納金（最高 10%），超過 30 天未完稅將移送強制執行；若稅單弄丟，稅務局 1 樓設有自動化機台，提供 24 小時快速補單服務。
🟡宜蘭推E化繳稅送好禮！最高抽2000元禮券
宜蘭縣政府財政稅務局舉辦「地價稅 E 化或長期約定轉帳繳稅送好禮」活動，民眾只要在 11 月 30 日前完成繳稅，不必繁瑣登錄即可自動取得抽獎資格：
適用方式多元：包含使用台灣Pay、EzPay等行動支付 APP 掃碼、掃描稅單 QR-Code 進入繳稅網站、利用地方稅網路申報線上查繳，或是透過四大超商多媒體機（單筆 3 萬元以下）列印繳單完稅，以及辦理長期約定轉帳成功扣款者。
獎項名額豐富：全縣共將抽出 54 位幸運兒，包含頭獎「2,000 元禮券」4 名，以及普獎「500 元禮券」50 名。此外，宜蘭縣亦推動環保電子郵件寄送繳納證明，鼓勵民眾多加申辦，落實無紙化減碳。
🟡台北推智慧e繳稅！悠遊付加碼送150元
台北市民則能直接拿到現金回饋！台北市稅捐稽徵處自 10 月 27 日至 12 月 3 日推出「智慧 e 繳稅 悠遊付發票存雲端」第二階段活動，繳納台北市地價稅即可解任務賺回饋：
第一重回饋（賺 100 元）：以電子支付、行動支付、台北通 APP 掃條碼或線上繳稅，搭配以悠遊付存雲端發票 1 次、設定領獎帳戶並於北市稅處官網登錄資料，前 500 名完成者可獲 100 元悠遊付回饋金。
第二重加碼（加碼 50 元）：第二階段期間完成上述任務，並加碼完成「悠遊卡載具歸戶 2 張」，前 300 名可再拿 50 元悠遊付回饋金，兩項任務合計最高賺 150 元。
北市稅處說明，獲獎名單將於 116 年 2 月 12 日前在官網公布，回饋金預計於 116 年 2 月 19 日前直接入帳至個人的悠遊付帳戶中。民眾只要善用手邊手機與行動支付，不必臨櫃排隊，就能輕鬆完稅兼拿縣市加碼好康。
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新竹市稅務局指出，今年地價稅繳納期間為 11 月 1 日至 11 月 30 日。為鼓勵民眾使用數位工具，市府推出「e指搞定輕鬆繳」抽獎活動，只要在期限內透過線上查繳稅、行動支付或掃描繳款書上的 QR-Code 完成繳費，系統便會自動列入抽獎名單、免額外登記，最大獎直接送出 1 萬元商品券。
新竹市也提供多元繳納管道，稅額 3 萬元以下可至超商繳款，或使用信用卡、晶片金融卡、ATM 與電子支付轉帳。稅務局特別提醒，逾期繳納每超過 3 天將加徵 1% 滯納金（最高 10%），超過 30 天未完稅將移送強制執行；若稅單弄丟，稅務局 1 樓設有自動化機台，提供 24 小時快速補單服務。
宜蘭縣政府財政稅務局舉辦「地價稅 E 化或長期約定轉帳繳稅送好禮」活動，民眾只要在 11 月 30 日前完成繳稅，不必繁瑣登錄即可自動取得抽獎資格：
適用方式多元：包含使用台灣Pay、EzPay等行動支付 APP 掃碼、掃描稅單 QR-Code 進入繳稅網站、利用地方稅網路申報線上查繳，或是透過四大超商多媒體機（單筆 3 萬元以下）列印繳單完稅，以及辦理長期約定轉帳成功扣款者。
獎項名額豐富：全縣共將抽出 54 位幸運兒，包含頭獎「2,000 元禮券」4 名，以及普獎「500 元禮券」50 名。此外，宜蘭縣亦推動環保電子郵件寄送繳納證明，鼓勵民眾多加申辦，落實無紙化減碳。
台北市民則能直接拿到現金回饋！台北市稅捐稽徵處自 10 月 27 日至 12 月 3 日推出「智慧 e 繳稅 悠遊付發票存雲端」第二階段活動，繳納台北市地價稅即可解任務賺回饋：
第一重回饋（賺 100 元）：以電子支付、行動支付、台北通 APP 掃條碼或線上繳稅，搭配以悠遊付存雲端發票 1 次、設定領獎帳戶並於北市稅處官網登錄資料，前 500 名完成者可獲 100 元悠遊付回饋金。
第二重加碼（加碼 50 元）：第二階段期間完成上述任務，並加碼完成「悠遊卡載具歸戶 2 張」，前 300 名可再拿 50 元悠遊付回饋金，兩項任務合計最高賺 150 元。
北市稅處說明，獲獎名單將於 116 年 2 月 12 日前在官網公布，回饋金預計於 116 年 2 月 19 日前直接入帳至個人的悠遊付帳戶中。民眾只要善用手邊手機與行動支付，不必臨櫃排隊，就能輕鬆完稅兼拿縣市加碼好康。