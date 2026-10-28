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台灣最強小火鍋又是它！「石二鍋連2年奪冠」擊敗六扇門、三媽

今年小火鍋冠軍由王品旗下火鍋品牌「石二鍋」奪得，其網路聲量高達5萬6086筆，遠超亞軍「六扇門」聲量4萬418筆、季軍「三媽臭臭鍋」3萬1470筆，更打敗五鮮級、老先覺、麗媽等對手，

▲石二鍋從2009年誕生，品牌至今已有17年的歷史，但多年來都是台灣知名度數一數二高的熱門火鍋店。。（圖／石二鍋臉書）

🥇第1名：石二鍋（網路聲量56086筆）

🥈第2名：六扇門（網路聲量40418筆）

🥉第3名：三媽臭臭鍋（網路聲量31470筆）

◼︎ 第4名：億品鍋（網路聲量4997筆）

◼︎ 第5名：五鮮級平價鍋物（網路聲量3900筆）

◼︎ 第6名：12mini（網路聲量3312筆）

◼︎ 第7名：偈亭（網路聲量2171筆）

◼︎ 第8名：老先覺功夫窯燒鍋（網路聲量2012筆）

◼︎ 第9名：藝鍋物（網路聲量1516筆）

◼︎ 第10名：麗媽（網路聲量1494筆）

▲《網路溫度計》近日公布「2026平價連鎖火鍋」聲量排行榜，冠軍由王品旗下人氣火鍋「石二鍋」坐穩。（圖／網路溫度計）

石二鍋連2年奪冠！火鍋稱霸台灣17年：副品牌12mini也拿第6名

▲石二鍋副品牌「12mini」也奪得2026平價連鎖火鍋第6名佳績。（圖／12mini快煮小火鍋臉書）

石二鍋獲勝關鍵！不到300元爽吃高CP值：再推宵夜場、6種霜淇淋搶客

獲勝關鍵就在於「極致高CP值」和「教科書等級的品質」

但最便宜套餐低脂豬里肌還是只要249元上下，民眾花不到300元能享受免費無限暢飲檸檬冬瓜冰沙、黑豆茶等招牌飲品

像是在今年推出宵夜時段，全台37間門市每週五、六將營業至凌晨12點。部分門市更升級自助吧，不只推出白飯吃到飽服務，更直接將霜淇淋變成6種

▲石二鍋高CP值、食材品質高，加上近年來部分門市還推出白飯吃到飽、宵夜時段，讓話題度不斷攀升。（示意圖／NOWNEWS資料照）

石二鍋真實評價曝光！破千評論還奪高分顆星：最大缺點難解決

但石二鍋最大缺點就是在於「火鍋味道重」

還有人提到尖峰時段候位不易

台灣小火鍋市場近年來越來越激烈，各大品牌接連推出新品與優惠吸客，在各家火鍋店中究竟誰是台灣最強小火鍋？石二鍋憑藉高CP值及高品質深受顧客喜愛，以及憑藉王品集團食材標準化控管，近年還推出宵夜時段、升級自助吧推出白飯吃到飽，也難怪在台經營17年，依舊是台灣數一數二強的火鍋品牌。根據《網路溫度計》近日公布「2026平價連鎖火鍋」聲量排行榜，透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，並分析2025年10月20日至2026年10月19日數據。榜單結果顯示，坐穩全台最強小火鍋寶座。王品旗下火鍋品牌「石二鍋」在今年奪得小火鍋冠軍殊榮，於2025年也同樣拿下平價火鍋冠軍，聲量都狠超其他平價火鍋對手，就連其副品牌12mini也奪得本屆第6名佳績。據了解，石二鍋從2009年誕生，品牌至今已有17年的歷史，但多年來都是台灣知名度數一數二高的熱門火鍋店。至於台灣人為什麼這麼喜歡石二鍋呢？，石二鍋不同於其他小火鍋只以自助吧吸客，反而推出個人化配置策略，推出「愛呷肉」與「愛呷菜」套餐機制，讓消費者可根據自身飲食習慣調整，加上其背後是知名餐飲王品集團，食材與湯頭有標準化控管，品質穩定度高。此外，石二鍋高CP值也是一大優勢，雖然官方在2026年10月才宣布調漲價格，，符合大眾對平價且料好實在的期待，加上店內環境明亮，讓它在小火鍋市場脫穎而出。值得一提的是，面對火鍋界競爭激烈，石二鍋也不斷推出創新改變與營業機制，，不再只靠檸檬冬瓜冰沙熬出頭。石二鍋在網路上好評居多，實際查詢Google地圖，多間門市擁有4顆星至4.8顆星，且多數門市都有破千則評論。，紛紛稱讚「服務人員態度親切、帶位與出餐速度都很快」、「用餐環境寬敞。有獨立座位區，也能聊天」、「火鍋湯頭香濃順口、食材新鮮、肉片品質不錯，份量也很有誠意」。儘管石二鍋是台灣人公認的最強小火鍋，，不少消費者抱怨，吃完後全身會殘留濃重的火鍋味，且很難從衣服與頭髮散去；，若想使用大桌等候時間更長。因此建議，如民眾想前往石二鍋用餐，建議可以使用石二鍋LINE官方帳號，即時查看叫號狀況，避免花時間等待還過號的悲劇。