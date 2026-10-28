回老家不想面對家人怎麼辦？乾脆拿起大槌把一切砸爛！知名獨立遊戲發行商 Devolver Digital 推出全新敘事冒險遊戲《美德與大槌》（Virtue and a Sledgehammer），今（28）日宣布正式登陸PC平台，台灣售價新台幣308元。玩家將重返充滿痛苦回憶的故鄉，卻發現昔日鄰居全都變成機器人，於是決定拿起大槌一路破壞。看似瘋狂的暴力宣洩遊戲，背後其實藏著關於原生家庭、成長創傷與愛的沉重故事。
《美德與大槌》拿起大槌砸爛故鄉！鄰居全變機器人
《美德與大槌》由曾打造《紅弦俱樂部》、《寰宇之輪姊妹情》的 Deconstructeam ，攜手《許多夜晚的低語》開發團隊 Selkie Harbour 共同製作。遊戲故事描述主角重返童年生活的故鄉，卻發現熟悉的鄰居早已不復存在，取而代之的是保留人類數位意識的機械複製品。
儘管這些機器人聲稱只想和平生活，但主角顯然沒有打算接受眼前的一切。玩家手中唯一可靠的工具，就是一把沉重的大槌。不只可以敲碎牆壁、摧毀建築物，甚至能直接攻擊擋在面前的機器人。當前方沒有道路時，就親手砸出一條路，透過實際破壞環境的玩法，讓玩家體驗情緒爆發的過程。
不只是破壞遊戲！砸碎房屋也揭開原生家庭創傷
《美德與大槌》真正想呈現的並非單純的暴力快感，而是當一個人重新回到成長之地，該如何面對自己曾經受到的傷害。隨著玩家不斷破壞故鄉的建築，過去的記憶也會逐漸浮現，包括曾經溫暖的童年片段，以及不願再次回想的家庭衝突。
遊戲透過電影式敘事與互動情節，帶領玩家探索家庭關係、傳統觀念，以及無法融入成長環境的孤獨感。Deconstructeam 創意總監 Jordi de Paco 坦言，這是一款相當大膽的作品，劇情涉及複雜的家庭關係、原生創傷，以及長期壓抑的憤怒，可能讓玩家在遊玩過程中感到沉重，甚至不舒服。
不過，他也強調，儘管遊戲充滿激烈情緒，本質上仍是一部關於「愛」的作品，希望玩家能夠透過故事重新思考自己與家人的關係。當玩家終於將故鄉砸得面目全非，是否真的能夠放下過去？還是只會發現，即使充滿怨恨，心中依然保留著對家人的愛？這也是《美德與大槌》希望玩家親自尋找的答案。
《美德與大槌》已在 Steam 推出 PC 版本，台灣官方新聞稿公布售價為新台幣308元，遊戲支援單人遊玩，並提供簡體中文、英文、日文等介面與字幕語言，目前 Steam 商店也有試玩版可供下載。遊戲除了暴力與粗俗用語，也涉及死亡、自傷、霸凌及家庭虐待等沉重議題，建議玩家購買前先確認相關內容是否適合自己。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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《美德與大槌》由曾打造《紅弦俱樂部》、《寰宇之輪姊妹情》的 Deconstructeam ，攜手《許多夜晚的低語》開發團隊 Selkie Harbour 共同製作。遊戲故事描述主角重返童年生活的故鄉，卻發現熟悉的鄰居早已不復存在，取而代之的是保留人類數位意識的機械複製品。
儘管這些機器人聲稱只想和平生活，但主角顯然沒有打算接受眼前的一切。玩家手中唯一可靠的工具，就是一把沉重的大槌。不只可以敲碎牆壁、摧毀建築物，甚至能直接攻擊擋在面前的機器人。當前方沒有道路時，就親手砸出一條路，透過實際破壞環境的玩法，讓玩家體驗情緒爆發的過程。
《美德與大槌》真正想呈現的並非單純的暴力快感，而是當一個人重新回到成長之地，該如何面對自己曾經受到的傷害。隨著玩家不斷破壞故鄉的建築，過去的記憶也會逐漸浮現，包括曾經溫暖的童年片段，以及不願再次回想的家庭衝突。
遊戲透過電影式敘事與互動情節，帶領玩家探索家庭關係、傳統觀念，以及無法融入成長環境的孤獨感。Deconstructeam 創意總監 Jordi de Paco 坦言，這是一款相當大膽的作品，劇情涉及複雜的家庭關係、原生創傷，以及長期壓抑的憤怒，可能讓玩家在遊玩過程中感到沉重，甚至不舒服。
《美德與大槌》已在 Steam 推出 PC 版本，台灣官方新聞稿公布售價為新台幣308元，遊戲支援單人遊玩，並提供簡體中文、英文、日文等介面與字幕語言，目前 Steam 商店也有試玩版可供下載。遊戲除了暴力與粗俗用語，也涉及死亡、自傷、霸凌及家庭虐待等沉重議題，建議玩家購買前先確認相關內容是否適合自己。
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