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▲「2026府中奇幻城」系列活動「府中搞什麼鬼」將於10月31日至11月1日登場，其中變裝比賽於10月31日舉辦。（圖／新北市經發局提供）

▲「府中搞什麼鬼」將於10月31日登場，當天有交通管制。（圖／新北市經發局提供）

新北市府宣布，「2026府中奇幻城」系列活動壓軸「府中搞什麼鬼」將於10月31日至11月1日，每日12時至晚上10時在板橋府中廣場、重慶路徒步區及府中商圈周邊熱鬧登場，活動集結萬聖節踩街遊行、搞怪市集、討糖大冒險及人氣變裝比賽。《NOWNEWS今日新聞》整理變裝比賽、遊行路線、交通管制等一次看。「2026府中奇幻城」系列活動壓軸「府中搞什麼鬼」於10月31日至11月1日每日12時至晚上10時在板橋府中廣場、重慶路徒步區及府中商圈周邊熱鬧登場，其中的變裝比賽總獎金高達20萬元，冠軍將能獨得最高5萬元（專業達人組）。10/31(六)~11/1(日)：府中商圈：包含踩街遊行、搞怪市集與討糖大冒險。超人氣變裝比賽除了親子組與達人組，今年更新增「百變萌寵組」變裝比賽報名目前已額滿，當天所有參賽者將於13：00-15：00進行踩街遊行活動，民眾可前往活動現場觀賞。2026/10/31(六)13:00-15:00民權路中山路一段交叉口 → 重慶路後站廣場、府中廣場(捷運府中站)新北市警察局表示，配合10月31日踩街遊行及封街活動，當日6時30分至晚上10時30分將實施交通管制。▪️封閉板橋區中山路一段民權路至重慶路路段雙向車道，以及中山路一段與民族路交叉口，管制車輛進入；館前東路與中山路口則配合管制區實施「車輛只出不進」。▪️活動期間周邊民權路、民族路、縣民大道、館前東路及重慶路等主要道路，預期將出現大量人車潮，用路人應提前規劃行車路線，儘量避開活動管制區域，並依現場交通標誌及員警指揮通行。▪️部分公車路線及站位將配合調整，其中「後站商圈」（向南）、「板橋外站」（民族路、中山路一段向西）等站位將受到影響。📍搭捷運：板南線至「府中站」，由1號出口步行前往活動會場；📍搭公車：可搭乘805、810、812、843、848、藍37、藍38等公車路線，於「捷運府中站」下車。