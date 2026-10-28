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美國AI晶片股走揚，帶動台股今（28）日開高走高，加上台積電ADR上漲2.95%，激勵台股盤中一度大漲逾850點，最高來到46949.98點，重返季線約46392點之上。不過，盤中漲勢隨後收斂，至上午11時22分，加權指數來到46823.98點，上漲727.75點，漲幅1.58%，盤勢呈現震盪。觀察盤面表現，電子權值股普遍走揚，其中聯發科（2454）漲幅逾5%，日月光投控（3711）上漲逾6%，鴻海（2317）、台達電（2308）同步小漲。記憶體族群方面，南亞科（2408）上漲約4%，被動元件廠國巨（2327）也上漲4.6%；此外，電子零組件、光電、塑膠等類股表現堅挺，金融類股則由黑翻紅。高價股同樣受到市場關注，股后川湖（2059）盤中股價重返萬元，精測（6510）、玉晶光（3406）亮燈漲停，台股「47千金」也維持強勢格局。回顧前一交易日，台股收在46096.23點。美股四大指數全面收漲，道瓊工業指數上漲15.99點，漲幅0.03%，收在52377.57點；標準普爾500指數上漲45.83點，漲幅0.6%，收在7722.6點；那斯達克指數上漲308.43點，漲幅1.18%，收在26477.81點；費城半導體指數勁揚399.03點，漲幅3.6%，收在11482.5點。個股方面，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）上漲0.9%，台積電ADR則上漲2.95%，半導體族群走強，成為台股今日盤中大漲的重要支撐。