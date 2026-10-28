皮克敏手遊《Pikmin Bloom》迎接上市5週年！官方今（28）日公布，11月將推出「五週年紀念玩具珠寶飾品皮克敏」作為任務主軸，並復刻「四週年紀念繁花禮盒」和「三週年紀念杯子蛋糕」2款飾品，2026年11月蒐集任務目標則是「水果壓克力吊飾」，完成活動任務就能逐步解鎖4款活動主題 Mii 服裝。
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》11月飾品
《Pikmin Bloom》官方說明，今年11月全新的五週年紀念玩具珠寶飾品皮克敏將首度登場，皮克敏會配戴適合週年慶的玩具珠寶，不僅如此，四週年紀念繁花禮盒和三週年紀念杯子蛋糕飾品皮克敏都將回歸，兩款分別是2025年11月和2024年11月推出的飾品。
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》11月收集獎勵
2026年11月1日至11月30日期間，在《Pikmin Bloom》每完成一項活動挑戰任務，玩家就能隨機獲得獎勵，可能是水果壓克力吊飾、能長成五週年紀念玩具珠寶飾品皮克敏的花苗、花瓣或其他道具。此外，正中央的巨大花朵開始綻放時，除了隨機獎勵外，還保證玩家能獲得一棵金色花苗。
📌1500個水果壓克力吊飾：五週年紀念魔法迷你帽
📌4500個水果壓克力吊飾：五週年紀念魔法緞帶
📌8000個水果壓克力吊飾：五週年紀念魔法西裝
📌12200個水果壓克力吊飾：五週年紀念魔法洋裝
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》11月「輝煌蘑菇」
《Pikmin Bloom》11月主題蘑菇主打「輝煌蘑菇」，特別是周末期間，有機會遇到內含稀有神秘箱的「巨型輝煌蘑菇」，玩家在周末每天最多可以使用3次蘑菇戰鬥大聲公，且11月最後一個周末前後額外增加2天。
📌巨型輝煌蘑菇出現時間
■11月1日
■11月7日和8日
■11月14日和15日
■11月21日和22日
■11月27日至30日
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《Pikmin Bloom》官方說明，今年11月全新的五週年紀念玩具珠寶飾品皮克敏將首度登場，皮克敏會配戴適合週年慶的玩具珠寶，不僅如此，四週年紀念繁花禮盒和三週年紀念杯子蛋糕飾品皮克敏都將回歸，兩款分別是2025年11月和2024年11月推出的飾品。
2026年11月1日至11月30日期間，在《Pikmin Bloom》每完成一項活動挑戰任務，玩家就能隨機獲得獎勵，可能是水果壓克力吊飾、能長成五週年紀念玩具珠寶飾品皮克敏的花苗、花瓣或其他道具。此外，正中央的巨大花朵開始綻放時，除了隨機獎勵外，還保證玩家能獲得一棵金色花苗。
📌1500個水果壓克力吊飾：五週年紀念魔法迷你帽
📌4500個水果壓克力吊飾：五週年紀念魔法緞帶
📌8000個水果壓克力吊飾：五週年紀念魔法西裝
📌12200個水果壓克力吊飾：五週年紀念魔法洋裝
《Pikmin Bloom》11月主題蘑菇主打「輝煌蘑菇」，特別是周末期間，有機會遇到內含稀有神秘箱的「巨型輝煌蘑菇」，玩家在周末每天最多可以使用3次蘑菇戰鬥大聲公，且11月最後一個周末前後額外增加2天。
📌巨型輝煌蘑菇出現時間
■11月1日
■11月7日和8日
■11月14日和15日
■11月21日和22日
■11月27日至30日