皮克敏手遊《Pikmin Bloom》迎接上市5週年！官方今（28）日公布，11月將推出「五週年紀念玩具珠寶飾品皮克敏」作為任務主軸，並復刻「四週年紀念繁花禮盒」和「三週年紀念杯子蛋糕」2款飾品，2026年11月蒐集任務目標則是「水果壓克力吊飾」，完成活動任務就能逐步解鎖4款活動主題 Mii 服裝。

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🟡皮克敏《Pikmin Bloom》11月飾品

《Pikmin Bloom》官方說明，今年11月全新的五週年紀念玩具珠寶飾品皮克敏將首度登場，皮克敏會配戴適合週年慶的玩具珠寶，不僅如此，四週年紀念繁花禮盒和三週年紀念杯子蛋糕飾品皮克敏都將回歸，兩款分別是2025年11月和2024年11月推出的飾品。

▲皮克敏手遊《Pikmin Bloom》，四週年紀念繁花禮盒飾品圖鑑。（圖／《Pikmin Bloom》）
▲皮克敏手遊《Pikmin Bloom》，四週年紀念繁花禮盒飾品圖鑑。（圖／《Pikmin Bloom》）
▲皮克敏手遊《Pikmin Bloom》，三週年紀念杯子蛋糕飾品圖鑑。（圖／《Pikmin Bloom》）
▲皮克敏手遊《Pikmin Bloom》，三週年紀念杯子蛋糕飾品圖鑑。（圖／《Pikmin Bloom》）
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》11月收集獎勵

2026年11月1日至11月30日期間，在《Pikmin Bloom》每完成一項活動挑戰任務，玩家就能隨機獲得獎勵，可能是水果壓克力吊飾、能長成五週年紀念玩具珠寶飾品皮克敏的花苗、花瓣或其他道具。此外，正中央的巨大花朵開始綻放時，除了隨機獎勵外，還保證玩家能獲得一棵金色花苗。

📌1500個水果壓克力吊飾：五週年紀念魔法迷你帽
📌4500個水果壓克力吊飾：五週年紀念魔法緞帶
📌8000個水果壓克力吊飾：五週年紀念魔法西裝
📌12200個水果壓克力吊飾：五週年紀念魔法洋裝

▲2026年11月1日至11月30日，《Pikmin Bloom》蒐集任務目標是「水果壓克力吊飾」。（圖／《Pikmin Bloom》官方提供）
▲2026年11月1日至11月30日，《Pikmin Bloom》蒐集任務目標是「水果壓克力吊飾」。（圖／《Pikmin Bloom》官方提供）
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》11月「輝煌蘑菇」

《Pikmin Bloom》11月主題蘑菇主打「輝煌蘑菇」，特別是周末期間，有機會遇到內含稀有神秘箱的「巨型輝煌蘑菇」，玩家在周末每天最多可以使用3次蘑菇戰鬥大聲公，且11月最後一個周末前後額外增加2天。

📌巨型輝煌蘑菇出現時間
11月1日
11月7日和8日
11月14日和15日
11月21日和22日
11月27日至30日

▲《Pikmin Bloom》10月推出全新的「五週年紀念玩具珠寶飾品皮克敏」，蘑菇主題則是「輝煌蘑菇」。（圖／《Pikmin Bloom》官方提供）
▲《Pikmin Bloom》10月推出全新的「五週年紀念玩具珠寶飾品皮克敏」，蘑菇主題則是「輝煌蘑菇」。（圖／《Pikmin Bloom》官方提供）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。