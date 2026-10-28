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兩百名乘客柬埔寨被迫下船

一艘主打長年環遊世界、號稱「永續航行」的美國豪華郵輪「奧德賽號」（Villa Vie Odyssey），因全球油價受伊朗戰爭影響劇烈飆漲，於週二（27日）宣布暫停營運。這項決定導致約200名船上旅客，被迫停下環球腳步，滯留柬埔寨。根據《BBC》報導，「奧德賽號」的營運公司聲明指出，自今年中東局勢惡化、伊朗戰爭爆發以來，全球燃油價格大幅飆升。以亞洲部分航段為例，每間艙房每月分攤的燃油成本已從原本的1800美元急遽攀升至8000美元，增幅超過4倍。營運方表示，先前已採取各項措施企圖降低油耗，包括放慢航行速度、延長停靠港口的時間等，但仍無法抵銷如此巨大的成本壓力。公司坦言，「將所有增加的成本完全轉嫁給長期居住的船客並不切實際」。目前該公司已展開為期60天的債務重組與資本重組計畫，但亦承認「最終結果仍未可知」。根據彭博引述該郵輪公司創辦人的說法，宣告暫停營運時，船上約有200名乘客收到下船通知，且他們最後一站停在柬埔寨。營運方表示，目前正積極與乘客協調安排下船事宜及臨時住宿，公司稱會承擔臨時住宿費用，但尚未替乘客提供離開柬埔寨的費用或方案，公司聲明表示「我們了解這對船上的乘客和工作人員來說，是一個艱難且令人不安的時期」。「奧德賽號」長近200公尺、最大載客量可達650人，過去主打定位專為長期旅居者設計「永續環球航行」。官方網站顯示，船上設有多間餐廳與酒吧、泳池甲板與匹克球球場；艙房的永久居住權售價介於12～44萬美元之間，亦提供每月3500美元的艙房租賃服務。原本規劃耗時3.5年、造訪近150個國家的「奧德賽號」，在出航750天後被迫在柬埔寨暫時劃下休止符。事實上，「奧德賽號」的環球之旅自始便波折不斷。早在2024年10月從北愛爾蘭貝爾法斯特啟航時，就曾因機械故障與維修問題延誤長達數月，導致許多乘客尚未出海便滯留當地。