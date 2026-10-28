當家中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）全場狂砍27分、20籃板怪物級雙20表現

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唐斯統治禁區 單場狂抓20籃板

尼克多點開花 活塞當家中鋒杜倫傷退

衛冕軍紐約尼克，新賽季開局走得艱辛，苦吞開季3連敗，今（28）日遭遇全勝的底特律活塞，全隊眾志成城，，搭配主將布朗森（Jalen Brunson）23分、7助攻，於第三節就早早拉開領先分差，終場111：97擊敗活塞，收下本季首勝。尼克上季奪冠後，以相同主力陣容迎接開季，卻先前接連敗給76 人、塞爾提克與魔術，遭遇開季3連敗，創下自2011年達拉斯獨行俠以來，首支開季前3戰全敗的衛冕冠軍尷尬紀錄，不過，此役於主場麥迪遜廣場花園迎戰底特律活塞，尼克終於展現出衛冕軍的威力。尼克開季前幾場防守與禁區陷入迷航，本場比賽唐斯徹底展現統治力。他全場21投12中，狂攬27分外加20個籃板，其中包含8個進攻籃板，徹底打爆活塞禁區。半場結束時尼克保持微幅領先，但易籃再戰後，尼克防守升級並拉出一波11：0攻勢，活塞雖然由湯普森（Ausar Thompson）上籃打破得分荒，但哈特（Josh Hart）隨後補上一記壓哨三分，尼克在第三節結束前建立起多達25分的巨大領先，提前讓比賽失去懸念。尼克主控布朗森全場展現破壞力，靠著切入獲得高達16次罰球並命中13球，貢獻23分、7助攻；前鋒阿努諾比（OG Anunoby）貢獻13分7籃板，替補上陣的沙米特（Landry Shamet）亦有13分，包含3記三分球火力挹注，多點開花讓活塞防不勝防。活塞方面，在當家中鋒杜倫（Jalen Duren）傷退恐缺席至少數周時間內，僅靠康寧漢（Cade Cunningham）19分、9籃板與8助攻獨撐大局，唯一亮點是替補中鋒里德（Paul Reed）攻下22分、9籃板、2抄截，表現出色。