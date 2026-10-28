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資金需求大！銀行LCR保衛戰 央行總裁：目前120%剛好

近期銀行LCR下降！央行總裁稱反映存款結構問題 非整體資金不足

由於AI投資熱潮，許多科技廠商積極擴廠，加上台股熱絡，資金需求大，傳銀行資金吃緊，不僅積極招攬存款，房貸也在排隊，銀行「鬧錢荒」引發關注。對此，中央銀行總裁楊金龍今（28）日在立法院財政委員會表示，「我非常不贊同這種說法」，過往本國銀行流動性覆蓋比率（LCR）達130%，其實有點太高，目前約120%是相對適當的水準。至於部分貸款客戶感受到資金排擠，主要今年製造業及股市資金需求特別暢旺，加上銀行存款結構有待調整所致。根據金管會監理指標觀察，今（2026）年8月底本國銀行平均LCR為120.57%，高於法定最低標準100%，也就是說，當銀行預估未來30天內可能有100元資金缺口時，業者手上持有約120元的現金、公債等高品質流動性資產可以支應。不過，由於AI投資熱潮及台股熱絡，市場資金需求大幅升溫，進而牽動銀行資金調度，銀行掀起LCR保衛戰。今日在立法院財委會也引發立委關注。國民黨立委林德福就指出，根據央行業務報告，今年1至8月全體本國銀行流動性覆蓋比率均符合規定，平均為119.59%。不過，近期市場傳出銀行資金吃緊，不僅房貸業務趨於保守，部分銀行也積極攬存，銀行資金供需是否失衡？楊金龍則表示，他非常不贊同「鬧錢荒」這個說法，以前國銀LCR達130%水準，事實上有點過高，目前120%是剛好的水準，今年製造業資金需求及股市資金需求都非常暢旺，導致有些邊際客戶被排擠，這是很自然的現象。民進黨立委吳秉叡也提到，近期有銀行經理人反映，銀行確實面臨資金較為緊，希望吸收更多存款，央行是否考慮順應市場變化，適度微調相關政策？楊金龍則強調，國內並沒有資金荒，若市場資金真的吃緊，銀行放款成長不會維持高水準，近期銀行LCR下降主要反映存款結構問題，而非整體資金不足，部分銀行存款來自大型企業，這類資金可能隨時大額流出，穩定性相對較低，銀行希望提高小額存款比重，透過發行金融債券等方式，強化資金來源的穩定性，進而改善流動性指標。楊金龍也提到，台灣擁有龐大的超額儲蓄，顯示國內資金來源充裕，只是今年經濟成長強勁、股市表現熱絡，帶動資金需求同步攀升，也有助於吸納國內龐大的超額儲蓄，而當前銀行資金相對緊俏，主要反映需求強勁及存款結構調整，而非國內整體流動性不足。