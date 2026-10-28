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小英讚手把手教出沈伯洋 蘇巧慧：不敢啦

前總統蔡英文今（28）日赴蘆洲湧蓮寺與保和宮，與新北市長候選人蘇巧慧參香祈福，致詞時提及現在流行「洋流」，打趣稱在爬山的時候也有人跟她要飄帶，讓她蠻有面子的，洋流很厲害沒有錯，但一開始是蘇巧慧教沈伯洋選舉。對此蘇巧慧受訪時表示，不敢說沈伯洋是她教出來的，其實自己只是年長他幾歲，作為學姐在美國念書也是同學，「他的成績都比我好，我們一直都是互相切磋」。蔡英文致詞時表示，現在流行「洋流」，看今天也有人帶著飄帶來，自己爬山的時候也被要飄帶，結果居然身上有飄帶可以送人，看對方很高興，自己也蠻有面子的。而洋流很厲害沒有錯，但沈伯洋開始選舉的時候，是蘇巧慧教出來的，教他去市場要怎麼拜票、掃街怎麼握手、跟攤商要怎麼打招呼、遇到民眾要簽名如何互動，所以現在洋流也要替蘇巧慧加油，讓新北這條路走得更穩更有力。對此蘇巧慧說，不敢說沈伯洋是她教出來的，其實只是年長他幾歲，作為學姐，其實在美國念書也是同學，「他的成績都比我好，我們一直都是互相切磋」。兩人關係其實就是雙北未來最好的寫照，既競爭又合作，會有許多相似的價值觀，也會有一樣的方向前進，但是不同的地方也會有自己的特色，打趣稱「比如說他一邊掃街一邊吃東西，這就是我無法企及的高度」。蘇巧慧提到，沈伯洋的可愛、他的真誠，大家也都會非常的喜歡，自己也有自己的特色，尤其是最熟悉新北的人，希望把新北29區的特色，就如同身旁的每一位議員候選人一樣，希望能夠有更多人認識。蘇巧慧表示，新北不只是29區每一區都是閃耀的星星，每一個候選人也是最漂亮的星星，所以今天用「繁星慧聚」意象告訴新北「我們準備好了」。所以不管未來民調是什麼樣的數字，就是全力衝刺。