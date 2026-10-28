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護理師加薪3至5萬？護理公會全聯會提3疑問：應清楚交代

醫護人力出走，也讓各界持續關注醫療體系的待遇。但醫師公會全國聯合會理事長陳相國日前接受Podcast節目專訪提到，新政府上台後，「護理師平均已加薪3萬至5萬元。」此番言論也引起大批基層護理人員不滿。護理師公會全聯會發布聲明直指應對外說明應貼近臨床實況；衛福部長石崇良則說，有進行護理人員薪資調查，確實有提升，但對於陳相國的說法則需進一步求證。喜劇演員曾博恩主持的Podcast節目《博音》日前獲得廣播金鐘獎Podcast獎，也在台上提到因近日65歲以上免健保費的議題，盼採訪醫師公會。而醫師公會理事長陳相國也確實接受博恩的節目訪問，但在節目播出後引起議論。因陳相國在節目中提到，新政府上任後積極改善醫護工作環境，也說醫院護理師平均已加薪3萬至5萬。另外，護理師在交班時，需花費大量時間整理病歷等，陳相國說，現在導入AI系統，交班時，很多醫學中心12點交班、12點6分就可下班。此番言論也引起第一線護理人員不滿。衛福部長石崇良今（28）日被問到此事也表示，對於陳相國的說法要再跟他求證、了解。他也說，這兩年不斷調整各項支付標準，包括挹注夜班津貼、三班護病比獎勵等，從照護司的調查來看，護理人員薪資確實有提升。石崇良說，因應醫院的規模大小不同，可能陳相國所指的是某些醫院，非全面性，但仍要進一步確認。只是，他也說，以公立醫院而言會是由主管機關直接調整薪水，但其他私立醫院則是透過各項措施提高津貼。護理師公會全聯會則發布聲明表示，肯定護理待遇與推動科技減輕負擔的努力，「但對外說明更需要精確，也要貼近臨床實況。」「加薪3至5萬元」究竟是每月或每年？是本薪調升，還是包含夜班津貼、加班費與獎勵金？涵蓋哪些院所與人員？全聯會提出這些疑問，也認為應清楚交代「避免讓社會產生誤解」，導致第一線同仁的辛勞被忽略。護理全聯會強調，盼與醫師團體、政府及醫療院所共同努力，讓每一項投入都轉化為第一線可感受到的改善。