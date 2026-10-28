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何欣純反問：江啟臣能自己說了算？

立法院副院長、國民黨台中市長候選人江啟臣昨指「江啟臣當選、傅崐萁接任副院長」是假議題，民進黨台中市長參選人何欣純今（28）日反擊，立法院副院長由全體立委互選，江啟臣不能自己說了算，立法院內確有人積極尋求支持、爭取接任機會。何欣純也喊話，她對11月28日選舉有信心，只要「江副院長依舊是江副院長」，傅崐萁接任就會是一個假議題。江啟臣昨晚接受《少康戰情室》專訪時表示，外界傳出他若當選台中市長，立法院國民黨團總召傅崐萁可能接任副院長，是對手陣營刻意拋出的選舉假議題，目的在於干擾選情、分化國民黨。江啟臣指出，立法院正、副院長有既定的選舉機制，台中市長選舉與立法院副院長選舉是兩回事，彼此並不相干。他也強調，自己會依法履行副院長職務，「會依法把副院長的職務做到最後」。何欣純今天上午前往大肚萬興宮參拜，隨後展開車隊遊行。她在掃街拜票前受訪表示，立法院正、副院長是由全體立法委員互選，並非有人當選地方首長，就能指定特定人選自動接任。何欣純接著指出，外界也都知道，立法院內有人積極尋求支持、爭取接任機會，但這是國民黨內部的事。她質疑，江啟臣不能單方面認定這是假議題，「因為也不是江啟臣自己說了算」。她更當面反問江啟臣：「難道你已經取得國民黨全體立法委員的共識嗎？所以你一個人就能夠論斷嗎？」認為相關人事安排仍涉及黨內立委的態度與支持，並非江啟臣一人就能定調。