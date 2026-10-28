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民視全台首播，一開播收視即開紅盤，甚至直逼《嫁金釵》，Threads上也有許多討論，這部片主要講述飾演人氣直播主「張如意」的陳意涵意外懷孕，人生計畫全都被打亂，竟還被租屋詐騙，遇上有陰陽眼的房東劉冠廷，以及宅男鬼黃冠智，還有原本就「居住」 在住處的鬼魂楊銘威及蔡亘晏，就此展開奇幻育兒之旅。



劉冠廷太會演！李李仁藏笑點



劉冠廷本想將陳意涵趕走，但黃冠智「附身」強留陳意涵，劉冠廷另類的分飾兩角，一下子用黃冠智的口吻講話，一下又回到無情房東，右手打左手，讓觀眾邊看邊笑，直呼劉冠廷演技真的太強。



其中還有一段，李李仁飾演的黑道大哥「嘯哥」和老婆天心求子之路艱辛，天心好不容易懷孕，女兒卻夭折，李李仁不敢告訴老婆真相，某天卻突然在月子中心門口撿到嬰兒，他以為是老天爺送他的禮物，結果那是陳意涵不小心弄丟的女兒。



▲劉冠廷（右）要李李仁給小孩喝水解的奶，李李仁聽成「學姐的奶」。（圖／翻攝自Netflix）



而故事的起源也非常有趣，天庭的月老失智已久，所以註生助理也要幫忙綁姻緣線，地獄一堆功德圓滿的鬼迫不及待要投胎，註生部釋出的名額太少，閻王想要接管，因此註生部的人必須拿出KPI，天上一天，等於人間一年，所以一天要讓14萬個寶寶出生，才算通過適用期，剛從送子鳥晉升「註生助理」的于子育這才犯下大錯，讓原本不婚不生的陳意涵意外懷孕。





今年陸劇崛起，好看的一部接著一部，田曦薇主演的《嫁金釵》依舊霸榜Netflix熱播冠軍，不過也有許多觀眾注意到，熱播榜上第二名的是台劇《新手上路》，令人好奇究竟在演什麼。這部戲集結陳意涵、劉冠廷、黃冠智、天心、李李仁等人主演。一切從陳意涵意外懷孕、被租屋詐騙，有陰陽眼的房東劉冠廷和宅男鬼黃冠智一起替她照顧女兒，以奇幻的敘事手法，描繪新生命帶來的情感議題，荒謬劇情一追就停不下來。《新手上路》18日晚間10點於Netflix全集上線、