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密爾瓦基釀酒人隊與坦帕灣光芒隊的世界大賽第4戰（G4）今日陷入窒息焦土戰，手握3勝0敗聽牌優勢的釀酒人隊，再度祭出固若金湯的牛棚深度。陣中28歲後援左投阿什比（Aaron Ashby）在延長賽登板再度繳出2.1局無失分狂飆3K的鬼神級好投，不僅將今年季後賽個人連續無失分局數推進至驚人的18局，一舉超越2016年印地安人隊米勒（Andrew Miller）的16局障礙，成為大聯盟自1876年國家聯盟成立、近150年漫長歷史上，首位達成季後賽跨場「連續7場出賽皆至少抓下5個出局數且未掉任何自責分」的後援投手，正式樹立難以超越的歷史里程碑。本場比賽雙方在9局打完戰成2：2平手，戰局一路延燒至延長賽。阿什比在關鍵時刻銜命登板後援，主投2.1局完全封鎖光芒隊打線，未被擊出任何安打、未送出任何保送，狂飆3次三振，徹底瓦解對手的得點圈威脅。根據知名數據專家蘭斯（Sarah Langs）與大聯盟官方統計，阿什比此役再度改寫多項大聯盟歷史紀錄。阿什比在2026年季後賽已累積連續18局無失分，正式打破2016年米勒所保持的16局大聯盟紀錄，將霍金斯（Andy Hawkins，15.1局）、名人堂守護神高薩奇（Goose Gossage，14.1局）等遠古神獸甩在身後。此外他也是成為季後賽歷史上唯一一位連續7場登板均至少吃下5個出局數（1.2局以上）且力保一分未失的投手，將長局數牛棚的壓制力發揮到極致。大聯盟自1876年國家聯盟正式創立至今已邁入150年歷史，漫漫歲月裡見證無數傳奇終結者與中繼名將，但從未有一名後援投手能在單一季後賽繳出如阿什比這般頻繁、長局數且毫無破綻的絕佳宰制力。