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雙方領袖各自宣告「勝利」但均未稱勝選

以色列恐陷入政治僵局

以色列於本週二（27日）舉行國會大選，當晚出爐的出口民調顯示選情陷入僵局。現任總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）領導的右翼陣營，與前參謀總長艾森科特（Gadi Eisenkot）為首的反對派聯盟，皆未能在120席的國會中取得過半所需的61席執政門檻，以色列政局未來動向陷入不確定性。綜合外媒報導，根據以色列三大主流電視台的出口民調預測，納坦雅胡陣營預計將斬獲51至52席，相較於上屆執政聯盟的68席出現明顯萎縮。儘管其所屬的「利庫德黨」（Likud）仍以25至27席維持第一大黨地位，但由於以色列政治關鍵在於組建多數聯盟，納坦雅胡連任總理的前景似乎相當渺茫。另一方面，反對派陣營雖在總得票數上佔優，預估可拿下68至70席，但由於反對派陣營內部分裂，涵蓋右翼、左翼、中立派以及阿拉伯裔政黨，整合難度極高。由艾森科特領軍的「亞沙爾黨」（Yashar）雖以21至23席成為反對派最大黨，但其若想組閣，勢必得依賴阿拉伯政黨的支持，而這正是反對派內部諸多右翼領袖難以接受的條件。值得注意的是，立場親納坦雅胡的第14頻道的出口民調呈現出截然不同的光景，預估右翼陣營將拿下60席、利庫德黨單獨取得30席。由於出口民調僅為預測，實際得票計票工作將持續數日，最終結果仍可能有所浮動。隨著出口民調結果出爐，納坦雅胡與艾森科特各自向支持者發表談話，企圖掌握輿論主導權。納坦雅胡感謝選民給予「再次信任」，但並未直接宣布勝選。納坦雅胡強調，「今晚確認了兩件事：第一，利庫德黨無庸置疑是以色列第一大黨；第二，右翼陣營在猶太與錫安主義公眾中擁有壓倒性的多數」。納坦雅胡同時警告，絕不能讓以色列落入依賴「反錫安主義阿拉伯政黨」的政府手中，指責部分阿拉伯政黨否定以色列存在、將哈馬斯視為慈善機構，並污衊以色列軍隊為戰犯。另一方面，艾森科特發言時則直指選民已對現任政府投下不信任票。「我們創造了歷史！公眾選擇了改變，失敗的執政聯盟已經失去人民的信任。以色列人民明確反對納坦雅胡繼續擔任總理」。曾任以軍最高指揮官、且在加薩戰事中喪子的艾森科特補充說，一名合格的國家領袖應當立即接受人民的不信任投票，於今日宣布退出政壇。以色列本次大選投票率高達77.7％以上，創下1999年以來的最高紀錄。其中最關鍵的變數在於傳統上投票意願較低的阿拉伯裔公民，本次阿拉伯集體投票率突破75％，由「聯合名單」（Joint List）與「拉姆黨」（Raam）組成的阿拉伯政黨聯盟預計將拿下17至19席，創下歷史最佳成績。占以色列人口約兩成的阿拉伯裔公民，本次展現出強烈反對納坦雅胡政府的意志，主要是因為阿拉伯社區的治安與謀殺案犯罪率近年急劇惡化。「聯合名單」主席賈巴林（Yousef Jabareen）稱今天為「歷史性的一天」，強調阿拉伯社群已展現不可忽視的政治力量；「拉姆黨」主席阿巴斯（Mansour Abbas）則直言，這項打破紀錄的選舉成就，「完全歸功於忽視阿拉伯社群的現任政府」。阿拉伯選民的高投票率雖成功阻擋了納坦雅胡過半，卻也讓艾森科特的組閣之路極為坎坷。反對派聯盟中的右翼要角利伯曼（Avigdor Liberman）與班奈特（Naftali Bennett），已明確表態拒絕與阿拉伯政黨合作組閣。正式計票結果預計在數日內確定。屆時，以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）將啟動組閣諮詢程序，召集各黨代表聽取總理人選推薦。總統將依據其裁量權，指派最有能力湊足61席過半聯盟的領袖出任組閣人選，獲指派者將擁有28天（得延長14天）的談判期。若第一順位人選組閣失敗，授權將轉交給第二位候選人；若再次失敗，國會將有短暫時間自行提出人選，否則以色列將自動邁向幾年內的又一次大選。分析指出，在兩大陣營均無穩定多數的情況下，僵局將是極可能出現的結果。儘管總統赫佐格可能推動納坦雅胡與艾森科特組建「大聯合政府」，但由於納坦雅胡過去多次打破合作協議的紀錄，加上艾森科特已明確宣誓絕不與納坦雅胡共組政府，此一方案實現的機率微乎其微。