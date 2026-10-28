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▲戴春榮過去在《還珠格格》演壞皇后，讓觀眾超討厭她。（圖／翻攝自百度百科）

▲《後宮甄嬛傳》的曹貴人這次飾演英國公府的二兒媳卓成君。（圖／翻攝自微博＠宣謠）

▲《如懿傳》中飾演阿箬的曾一萱在《嫁金釵》飾演英國公府四媳婦孔瑛書。（圖／翻攝自微博＠嫁金釵官微）

由田曦薇主演的古裝劇《嫁金釵》現正熱播，沒想到追劇追著追著，竟發現滿滿的宮鬥劇熟面孔！曾在《還珠格格》飾演皇后的戴春榮，這次化身太后再度登場；《後宮甄嬛傳》曹貴人的飾演者陳思斯，以及在《如懿傳》中飾演阿箬的曾一萱，也都現身劇中擔任配角，讓不少觀眾忍不住直呼：「根本是宮鬥劇演員大集合！」戴春榮這次在《嫁金釵》中飾演太后，與魏嬈（田曦薇 飾）生母麗昭儀（毛林林 飾）不睦，處處與之作對，讓麗昭儀始終當不成皇后。而戴春榮過去在《還珠格格》也是演壞人，經常讓手下容嬤嬤去欺負小燕子、紫薇，讓觀眾氣得牙癢癢，戴春榮也因此成為「反派專業戶」。而在《後宮甄嬛傳》中，飾演曹貴人的女星陳思斯，這次在《嫁金釵》裡飾演英國公府的二兒媳卓成君，她個性短視近利、小肚雞腸，雖然稱不上什麼大惡人，但也算不上好人，經常在背後說女主角壞話，不過整體戲份並不多。至於《如懿傳》中的阿箬，由女星曾一萱飾演，她這次在《嫁金釵》中是英國公府的四媳婦孔瑛書，個性知書達禮、善解人意，經常幫魏嬈解圍，也是英國公老夫人（孔琳 飾）身邊的得力助手，被粉絲稱讚終於演一回好人了。這些熟面孔的出現，也讓粉絲看了紛紛在社群留言討論：「笑死，難怪我覺得太后很眼熟」、「阿箬在《嫁金釵》裡比《如懿傳》裡還漂亮，雙頰比較飽滿，之前太瘦了」、「還有，長公主是齊妃娘娘…之前完全沒發現」、「夭壽，原來是這些人，沒對比圖、不常看陸劇的我，只覺得他們好眼熟，沒認出來」。