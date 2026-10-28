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藍若丟失新北版塊 2028總統大選恐更嚴峻

九合一大選進入倒數一個月，台灣各地選情逐漸升溫，日本知名台灣選舉分析專家、國立清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸近日接受日媒《產經新聞》專訪，深入解析各地選戰走勢指出，沈伯洋已經鞏固了46%的支持，且仍有上升空間，勝選也已進入射程範圍；此外，民進黨有望奪回嘉義市、彰化縣、宜蘭縣，不過澎湖縣選情則亮起警訊，恐面臨失守危機。小笠原欣幸指出，沈伯洋個人的能力非常強，即使放在民進黨內，也屬於口才出眾、反應敏捷、擅長演說的人。這讓人聯想到當年的陳水扁，其在1994年的台北市長選舉中，打了一場氣氛明朗歡快的選戰，吸引不少中間選民，在三腳督的競爭中脫穎而出。在國民黨支持基礎穩固的台北市，沈伯洋如果能在與國民黨一對一的對決中勝出，就等於超越了陳水扁。不過，陳水扁在1998年台北市長選舉中尋求連任失利，當時拿下的45.91%得票率，是民進黨在台北市長選舉中的最高紀錄。根據小笠原欣幸的情勢研判，沈伯洋已經鞏固了46%的支持，且仍有上升空間，勝選也已進入射程範圍。另一方面，外界憂心民調結果和人氣無法轉化為實際選票的「叫好不叫座」現象，小笠原欣幸則是強調，必須時時把這種可能性放在心上，然而，聲勢一旦壯大到如此程度，也可能出現「樂隊花車效應」，也就是選民傾向支持更可能勝選的一方。沈伯洋陣營的戰術是從9月起猛力衝刺，讓聲勢在11月達到高峰，因此應該不至於驟然下滑。即使民進黨沒能拿下台北市，只要贏得新北市，就可以說是民進黨的勝利嗎？小笠原欣幸認為沒錯，畢竟新北市擁有全台最多的人口，是戰略要地。國民黨如果丟掉新北市，即使在22席縣市長中拿下13、14席，應該仍可說是民進黨實質上獲勝。​綠營很有可能奪回嘉義市、彰化縣、宜蘭縣的縣市長寶座，新北市、新竹縣也有這個可能，不過在澎湖縣則可能失守。「國民黨如果輸掉新北市長選舉，面對2028年總統大選的處境將變得非常嚴峻。」小笠原欣幸直言，萬一連台北市長選舉都輸掉，認為國民黨幾乎不可能反攻的人應該會越來越多；此外，民進黨若在台北市勝選，也有機會在基隆市這類周邊城市跌破眾人眼鏡勝出。