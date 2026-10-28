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藍綠差距縮小？何欣純：民調只是參考

洋流化成暖流？何欣純喊有信心：台中市民最有智慧

國民黨台中市長參選人江啟臣昨坦言「洋流效應」確實外溢，甚至推估對各縣市的影響約有6%，民進黨台中市長參選人何欣純今（28）日表示，藍綠差距確實愈來愈小，甚至已進入民調誤差範圍。她感謝台中支持者的熱情，直言「洋流」讓她感受到一股暖流，更有信心迎接11月28日投票日，認為最後結果一定會是好的。江啟臣昨晚接受《少康戰情室》專訪，談到近期引發討論的「洋流效應」時表示，洋流確實出現外溢，對民進黨而言有助於鞏固內部及基本盤，對國民黨則是一種警惕。他也指出，不同民調可能得出不同結果，聲量能否轉化為實際選票仍是未知數，現階段藍營最重要的工作，就是積極追票、固票。江啟臣進一步推估，洋流效應對各縣市的影響大約是6%。這番說法讓台中市長選戰再添話題，何欣純今天上午前往大肚萬興宮參拜，車隊出發前受訪表示，她與江啟臣之間的差距確實愈來愈小，甚至已進入民調誤差範圍。不過她也強調，民調數字僅供參考，無論民調如何變化，真正決定勝負的關鍵，還是11月28日選民實際走進投票所，才是決定選舉結果的關鍵。至於洋流效應對民進黨各縣市選情的影響，何欣純認為，洋流喚起民眾的熱情，也讓她感受到台中支持者的力量。她特別感謝一路相挺的支持者，直言「讓我感覺到就是一股暖流。」何欣純表示，這股來自支持者的暖流，讓她更有信心面對接下來的選戰，相信未來的結果一定會是好的。她強調自己對選情抱持信心，台中市民最有智慧、最好的選擇就是何欣純。距離11月28日投票日愈來愈近，江啟臣以「洋流效應」提醒藍營必須積極追票、固票，何欣純則將支持者的熱情形容為一股暖流，並把焦點拉回選票與投票率。