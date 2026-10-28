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高壓電線緊貼民宅 居民控多次反映未改善

唾液也可能導電？警方調查觸電原因

印度近日發生一起離奇事故，一名65歲男子站在住處3樓陽台吐出嚼菸殘渣時，疑似因唾液接觸附近的1.1萬伏特高壓電線，瞬間遭到強烈電擊，全身嚴重灼傷，送醫後仍宣告不治。當地居民事後痛批，高壓電線距離民宅過近的問題早已多次反映，電力部門卻遲遲未改善。綜合印度當地媒體報導，事故發生於10月23日下午1時許，地點位於中央邦維迪沙縣（Vidisha）甘傑巴索達（Ganj Basoda）的加亞特里納加爾（Gayatri Nagar）社區。死者為65歲泥瓦匠古普塔（Prabhu Lal Gupta），已在當地租屋居住約10年。事發當時，他正在3樓住處工作，期間走到陽台吐出口中咀嚼的古特卡（Gutkha），這是一種印度常見、含有檳榔與菸草成分的嚼食製品。沒想到，古普塔吐出的唾液疑似接觸到附近的高壓電線，導致他遭到強烈電擊，身體多處嚴重灼傷。附近居民發現後立即通報警消，救護人員將他送往醫院搶救，但最終仍不幸身亡。古普塔的房東奇達爾（Padma Chidhar）表示，當地電線桿、電線及變壓器設備老舊，高壓電纜又距離住宅過近，她過去曾多次向電力部門反映，相關單位雖承諾遷移線路，卻始終沒有實際改善。當地市議員維什瓦卡瑪（Manish Vishwakarma）也批評，居民早已多次通報高壓電線的安全隱患，卻未獲妥善處理。他警告，若電力部門仍不盡快排除危險，地方將發起抗議。由於人體唾液含有水分及電解質，具有一定導電性，若形成連續液流並接觸帶電設備，可能構成導電路徑。此外，高壓電線也可能在特定條件下產生電弧，即使人體未直接碰觸電線，仍有觸電風險。不過，這起事故究竟是唾液形成導電通路，還是因距離高壓電線過近而發生電弧放電，目前尚未確認。甘傑巴索達警方已受理案件並展開調查，將進一步釐清觸電原因及現場電力設施是否存在安全疏失。