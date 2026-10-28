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多倫多暴龍隊球星「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）才剛開季出賽2場，便因左膝急性腫脹宣告缺席數周。ESPN權威名記查拉尼亞（Shams Charania）報導指出磁振造影（MRI）檢查結果顯示其左膝「無結構性損傷」，但此說法立刻遭到美國知名運動醫學專家、骨科醫師蘇特勒（Brian Sutterer）公開發文質疑，反諷直問：「那膝蓋到底為什麼會腫起來？」在查拉尼亞發布雷納德「因左膝腫脹缺席數週，但MRI顯示無結構性損傷」的消息後，長年專注於職業運動傷病分析的醫學專家蘇特勒第一時間在社群平台X上轉發並開酸質疑：「所以它到底為什麼會腫起來？」這句反問隨即引發球迷與網友的廣泛討論。面對部分網友未能看出其反諷語氣，蘇特勒隨後再度發文進一步解析，直言球團對外發布的傷病報告往往充斥著公關話術，「膝蓋當然是有東西出問題、受傷或損壞了，隨你挑哪個詞來形容。球團通常只有在『沒有發生嚴重十字韌帶斷裂』的情況下才會宣稱沒有結構性損傷，卻完全忽視了軟骨或半月板的磨損與病變才是導致關節積水腫脹的最可能元凶！」蘇特勒醫師指出，人體膝關節在正常生理狀態下絕不可能無端積液腫脹。雷納德過往曾遭遇十字韌帶撕裂（ACL）以及半月板撕裂修復手術，多次重創讓其膝關節退化與軟骨耗損的風險遠高於常人。在專業醫學視角中，即使MRI影像上沒有看到「韌帶急性斷裂」等需要立刻開大刀的災難性損壞，但關節軟骨剝落、半月板慢性磨損或滑膜炎等慢性問題，同樣屬於膝關節內部的病理損傷。球團僅對外強調「無急性結構性損傷」，實則是玩弄文字遊戲來淡化傷情的嚴重程度，掩蓋球員膝蓋耐受度已難以負荷比賽的事實。雷納德今年休賽季才與暴龍隊簽下一份2年1.15億美元的巨額頂薪合約，開季前兩戰繳出場均19.5分、7.5籃板的優異身手，不料第3戰賽前熱身便再度舊疾復發。如今連醫學權威都公開質疑官方報告的真實性與嚴謹度，更讓暴龍球迷與管理層對雷納德未來的出勤穩定性捏一把冷汗。