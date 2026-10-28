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▲全體銀行個人放款餘額統計表，不動產放款破13兆元居冠，個人週轉金暴增逾1兆元。（圖／台灣房屋提供）

台灣人愈來愈敢借！台灣房屋彙整中央銀行統計，截至今年 8 月，全體銀行個人放款餘額衝上 22.9 兆元歷史新高，年增 9.2%。尤其個人週轉金今年暴增逾 1 兆元，佔今年總放款增量逾 75%，反映在通膨與台股熱絡下，民眾借貸投資意願高漲，「三貸同堂」甚至「五貸同堂」成為新常態。央行數據顯示，個人放款四大用途同步走高，以購置不動產破 13 兆元居冠；企業投資則以年增 26.6% 成長最快。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，房市受打炒房壓抑、交易量處於低點，但因購屋負擔沉重且貸款年限拉長，呈現「借多還少」，不動產放款仍創高。加上現代人財務規劃靈活，善用信用擴大投資、抗通膨稀釋實質債務，使背負房貸、車貸與信貸的「三貸同堂」日益普及，甚至有少數人疊加股票質押與保單借款，形成「五貸同堂」。觀察今年放款增加金額，個人放款增加約 1.4 兆元，其中週轉金增加破兆元、佔比超過 75%，是推升放款的最大推手。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，週轉金涵蓋消費貸款、證券融資與理財週轉等。今年台股走勢強勁，吸引投資人融資投入，預估在股市回檔前借貸熱度恐持續火熱。但他提醒，銀行極看重負債比，若借款人負債比過高，未來申請房貸將面臨嚴審，建議購屋族先將其他管道負債減壓，以爭取更佳房貸條件。