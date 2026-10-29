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台灣同志遊行31日登場，不過北市警萬華分局月初搜索西門町BDSM酒吧執法爭議仍未解，北市府20日臨時召開「同志業務聯繫會報」討論此事，出席的北市警代表會中稱，「帶回的52人都是『自願』，警方沒有強迫」，遭民眾公布影片打臉。《NOWNEWS今日新聞》取得北市警當天會議的書面回應，稱萬華分局執行「淨城掃黃」活動，臨檢次數和查獲件數較多，是轄區特性使然，絕無針對任何特定群體、團體或社交空間進行選擇性臨檢或查緝。北市府20日臨時召開「同志業務聯繫會報」，台灣同志諮詢熱線協會、彩虹平權大平台提案，針對萬華分局搜索同志營業場所所涉執法程序、歧視言行及組織管理問題進行完整檢討，提出究責及制度改善措施。萬華分局則回應，本局向來將多元性別平等認知、身心障礙者權益、性騷擾防治措施及反歧視人權保障等相關議題，納為所屬內、外勤員警經常性教育課程之一環，經查本局115年度參訓人數涵蓋率達91.78%。已符合市府員工每人每年研習同志暨多元性別議題相關課程，至少完成1 小時以上學習時數，且涵蓋率應達90%以上之規定。萬華分局進一步表示，本局近3 年辦理多元性別實體教育訓練課程，共計62場次、9,641 人次，本局將持續辦理是類教育訓練，強化執勤員警多元性別友善意識，提升執勤素養。萬華分局指出，今年度迄今共計接獲民眾檢舉該酒吧場所達13 次，經員警啟動蒐證調查，並報請北檢向法院聲請搜索票獲准後，於10月3日下午依法執行搜索。本局近3 年(113 年至115 年9 月)規劃局辦擴大臨檢計1,528 次，執行16,083 家次。其中萬華分局辦理103次，執行3,469 家次。另本局執行「淨城掃黃」工作，113 年至115 年9 月查獲妨害風化案件達797 件，萬華分局則查獲325 件。該分局臨檢次數及查獲件數較多，係因轄區特性使然。絕無針對任何特定群體、團體或社交空間進行選擇性臨檢或查緝。萬華分局指出，警察機關執行搜索、扣押等刑事偵查程序，由執行單位指揮官或帶隊官就現場狀況，依搜索票登載內容範圍依法執行。各項執法作為不因個案性質或對象身分不同，而有任何差異化或歧視性之處理。萬華分局也說，市府性別平等辦公室111年5月17日發布「跨性別友善服務指引-公權力執法篇」，即有警方於臨檢時之應對指引。內政部警政署113年8月23日函頒「警察機關受理性影像案件注意事項」及114 年12 月16 日函頒「處理跟蹤騷擾案件作業程序注意事項」已明文將對多元性別應對態度納入，足證市府及警政署就提升第一線執法員警尊重多元性別意識觀念之重視。萬華分局表示，近年來本局員警執行勤務時，較少見發生執法爭議。本局各分局針對轄區內易發生犯罪處所規劃臨檢查緝勤務活動，均能審酌其必要性、適當性及衡平性，以達到抑止犯罪之目的，執勤員警亦能審慎任事用法、妥適因應處置。相較於該案容或有少數同仁因時空因素及現場警民相對動態狀況而有表現異常或不足之處，絕大多數同仁確實具備性別友善及尊重多元之良好執法素養。惟本局仍將針對該案案例檢討內容於爾後外勤單位執行類似勤務時，列為加強注意提醒事項。針對該局友善同志團體作為，萬華分局說，臺灣同志遊行與台灣跨性別遊行，今年已分別邁入第24屆及第8年舉辦。本局為配合市府落實性別友善並展現城市多元包容性，每逢相關團體提出集會遊行申請，均秉持全力支持、熱誠服務之態度，除主動協助審核與建議遊行路線、活動流程外，更積極詢問其他必要協助事項，期盼活動全程順利圓滿。萬華分局說，本局始終秉持專業、友善且不變的守護者角色，將「保障合法表意自由」視為首要價值。因遊行路線行經本市重要幹道，為兼顧周邊交通維持與活動順暢，轄區分局多次進行現場會勘，縝密規劃管制動線與時機；同時於遊行沿線部署適當警力，以即時疏處突發事故，全力確保遊行隊伍與群眾安全。在全體同仁專業圓融的執勤作為下，近年相關活動從未發生治安事故，均能熱烈平和歡欣落幕，成功達成本市尊重多元及性別友善之願景目標。