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2026年大聯盟世界大賽第4戰（G4）今日上演一場載入史冊的奇蹟大逆轉，坦帕灣光芒在延長賽第12局下半，先是靠著密爾瓦基釀酒人要命失誤與連續安打扳平戰局，隨後釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）在無人出局滿壘情況下祭出極端的「內野5人極限防守布陣」，然而光芒隊氣勢完全無法阻擋，打者威廉森（Ben Williamson）擊出一記極度幸運的強勁高彈跳球，不偏不倚直接越過一壘手頭頂落入右外野形成再見安打，最終以4：3神奇逆轉釀酒人。在此役之前，大聯盟歷史上從未有球隊能在世界大賽0勝3敗的劣勢下連贏4場逆轉奪冠，數據上光芒的奪冠機率被判定為殘酷的「0%」。然而背水一戰的光芒全隊展現驚人韌性，雙方正規9局戰成2：2平手一路鏖戰至延長賽。進入12局上，釀酒人超級新人普拉特逮中光芒後援左投西摩（Ian Seymour）的投球，一棒掃出左中間方向超前陽春全壘打，讓釀酒人取得3：2領先，全隊興奮衝出休息區相擁慶祝，距離隊史首座世界大賽金盃與季後賽9連勝僅剩最後3個出局數。然而12局下戰局瞬間風雲變色。光芒重砲卡米內羅（Junior Caminero）率先靠著釀酒人防守失誤站上一壘；隨後希克斯（Logan Hicks）擊出左外野平飛安打，卡米內羅不顧腿部拉傷不適拚死狂奔直衝三壘，為球隊燃起反撲烈火，雖然卡米內羅隨後因傷退場，但緊接著德魯卡（Jonny DeLuca）立刻補上一記中外野平飛安打，硬生生將比數扳成3：3平手，更將跑者推進至無人出局滿壘局面。面對無人出局滿壘、只要再掉1分就被逆轉的危機，釀酒人總教練墨菲決定孤注一擲，換下外野手、直接在內野排開「內野5人防守布陣」，縮小所有內野空隙，全力防堵任何滾地球抓本壘封殺。然而棒球之神今日完全站在坦帕灣這邊。在滿場球迷屏息以待的最後對決中，光芒打者威廉森擊出一記強勁滾地球，球在草皮上強勁反彈形成極高的高彈跳，越過釀酒人一壘手的頭頂，彈向右外野草皮，三壘跑者輕鬆奔回本壘踩下再見分，光芒替補席全體球員瞬間瘋狂衝進場內慶祝，完成不可思議的4：3史詩逆轉。這場不可思議的逆轉勝，徹底粉碎了釀酒人試圖複製1976年辛辛那提紅人隊「兩輪季後賽全勝奪冠」的神話，也終結了釀酒人今年季後賽傲人的跨輪8連勝紀錄。光芒總教練凱許（Kevin Cash）賽後大讚全隊在0%機率下的不屈鬥志，雖然釀酒人目前仍以3勝1敗握有聽牌優勢，但光芒在第4戰上演這場神乎其技的大逃殺，似乎已經讓這支美聯球隊重燃奪冠希望。