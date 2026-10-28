我是廣告 請繼續往下閱讀

賴瑞隆贏面大？陳其邁：要到第9局才知道

評柯志恩口才犀利 賴瑞隆「比較認真做事」

2026九合一大選進入倒數1個月，高雄市長陳其邁今（28）日被問到目前選戰情況，以及民進黨候選人賴瑞隆是否「贏面比較大」？他拋出「戒慎恐懼」4字，並以棒球賽比喻：「要到第9局才知道這個結果。」強調距離投票仍有時間，所有人都必須持續努力，不能掉以輕心。面對媒體追問目前高雄選情態勢，陳其邁今受訪時表示就是「戒慎恐懼」；至於賴瑞隆目前是否占有較大優勢？他強調選舉就像棒球比賽，不到最後一局都不知道結果，「所以大家都還是要持續不斷地努力」。除了選情，高雄市長候選人賴瑞隆、柯志恩也將於30日晚間8點進行電視辯論，預計為時2小時。對於2人的預期表現，陳其邁表示，柯志恩過去曾擔任節目主持人，「口才非常犀利」；賴瑞隆則屬於「比較認真做事」的類型，因此他認為這場辯論「精彩可期」。陳其邁指出，辯論的目的，就是讓市民進一步了解2名候選人過去的努力，以及未來對高雄市政的規畫，並透過公開交鋒爭取市民認同。他期待2人除了攻防之外，能夠把更多篇幅放在政策與城市發展願景，讓選民真正看見2人對高雄未來的想法。陳其邁表示，2人在辯論會中難免會有交鋒，但比起單純的言詞攻防，他更期待候選人在政策及城市願景上「多一點琢磨」，把未來幾年的發展方向講清楚。希望透過此次辯論，讓所有高雄市民都能更清楚了解2名候選人對未來高雄發展的擘劃，以及各自在城市治理、政策推動上的主張，再由市民做出判斷。