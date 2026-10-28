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2026年美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽G4，坦帕灣光芒今（28）日在延長12局下演出驚天逆轉，以4：3擊敗密爾瓦基釀酒人，逃過遭4連敗橫掃的命運。除了威廉森（Ben Williamson）敲出再見安打，三壘手卡米內羅（Junior Caminero）更是不能忽略的功臣。他在12局下從一壘狂奔三壘，甚至疑似因此傷退，替光芒創造追平機會。這名先前曾因休息室咆哮引發爭議的年輕球星，最終靠著兩次積極跑壘，成為球隊死裡逃生的關鍵人物。光芒在世界大賽陷入0勝3敗絕境，G4好不容易與釀酒人鏖戰至延長賽，卻在12局上遭普拉特（Cooper Pratt）轟出396英尺超前陽春砲，以2：3落後，距離遭到橫掃只剩最後3個出局數。12局下，卡米內羅率先靠著釀酒人三壘手歐提茲（Joey Ortiz）的傳球失誤上壘，接著捕手希克斯（Liam Hicks）敲出左外野安打，卡米內羅沒有停在二壘，而是全力衝刺，直接從一壘推進三壘，讓光芒在無人出局的情況下攻占一、三壘。不過，這次狂奔似乎也讓卡米內羅付出代價，他在抵達三壘後疑似腿部受傷，球隊隨即換上穆林斯（Cedric Mullins）代跑。隨後德盧卡（Jonny DeLuca）敲出中外野適時安打，送回三壘上的穆林斯，幫助光芒追成3：3平手；威廉森再補上右外野再見安打，讓光芒以4：3完成逆轉。卡米內羅這次跑壘的價值，並非單純展現速度，而是他在落後1分、無人出局的情況下，主動改變接下來的得分條件。若卡米內羅停在二壘，光芒仍握有追平機會，但通常需要安打、對手失誤或其他特殊情況，才能讓跑者順利回到本壘。一旦他站上三壘，情況便截然不同。接下來即使沒有安打，夠深的外野飛球、某些內野滾地球，甚至暴投或捕逸，都可能帶回追平分。從二壘到三壘看似只差90英尺，卻讓光芒從必須仰賴較高品質的擊球，轉變成有更多方式能夠追平比數。事實上，卡米內羅在G4並不是第一次靠跑壘改變局勢。4局下，光芒一出局、卡米內羅站上二壘，德盧卡擊出三壘方向滾地球，釀酒人三壘手漢米爾頓（David Hamilton）接球後，選擇先觸殺往三壘推進的卡米內羅。沒想到卡米內羅及時閃避，讓漢米爾頓未能完成觸殺，只得改傳一壘，結果傳球發生失誤，卡米內羅趁勢跑回本壘，幫助光芒取得2：1領先。漢米爾頓原本有機會在三壘方向完成觸殺，但失去第一個出局機會後，又必須急忙轉向一壘，最終發生傳球失誤。卡米內羅G4兩次跑壘格外具有話題性，還有一個原因，就是他在系列賽前段曾因情緒反應受到關注。世界大賽G2，光芒外野手辛普森（Chandler Simpson）發生守備瑕疵，轉播鏡頭隨後捕捉到卡米內羅在休息室情緒激動、提高音量的畫面，讓部分球迷質疑他是否對隊友發脾氣。不過，卡米內羅事後澄清，自己當時是希望鼓舞隊友、提升球隊士氣，並非刻意責備辛普森；隊友也表示，他是在呼籲全隊重新集中注意力。到了G3，卡米內羅自己也曾因守備處理球的選擇受到檢視，光芒最終更以1：10慘敗，讓球隊陷入0勝3敗的絕境。到了最不能再輸的G4，他沒有因為先前的挫折而變得畏首畏尾，反而在兩次重要跑壘機會中選擇向對手施壓。回顧光芒世界大賽前3戰，球隊多次因守備、跑壘細節付出代價。G1與G2都僅以1分差落敗，G3則在第5局兩出局後未能完成最後一個出局數，遭釀酒人連續敲安、單局狂失8分。但到了G4，兩隊的角色出現逆轉。釀酒人第4局因漢米爾頓傳球失誤丟掉1分，12局下又因歐提茲傳球失誤讓卡米內羅上壘，最終遭到光芒連續安打逆轉。雖然光芒目前仍以1勝3敗落後，距離完成史上首見的世界大賽0勝3敗逆轉，還有很長一段路，但G4至少證明，這支球隊並未放棄反抗。