高鐵新車N700ST預計於2027年7月正式上線，想搶先搭乘體驗的民眾有機會了！根據台灣高鐵表示，將於2026年台灣國際旅展（ITF）推出高鐵新車「優先劃位．首席體驗」專案，11月6日至11月9日限時4天開賣、限量只有500套，旅客可提前預訂到明年暑假車票及飯店住宿，並可選擇標準車廂或商務車廂，搭配「首席尊享」、「首席樂享」2種方案。《NOWNEWS今日新聞》整理高鐵新車優先劃位專案開賣時間、預購方式、方案價格及旅展優惠，帶領讀者一次掌握。
高鐵新車N700ST搶先搭！「優先劃位」限量500套：11/6起限4天開賣
高鐵新車N700ST預計最快將於明（2027）年7月正式上路，為了滿足民眾想搶先體驗搭乘新車的期待，台灣高鐵今（28）日宣布，將於2026年台灣國際旅展（ITF）推出「優先劃位．首席體驗」專案，並於2026年11月6日至11月9日限時4天開賣，開放旅客在ITF高鐵攤位現場預購，限量只有500套，如有興趣的民眾務必把握這次機會。
高鐵新車「優先劃位」優惠一次看！首席尊享、首席樂享2方案可選
根據台灣高鐵解釋，N700ST「優先劃位．首席體驗」專案，內容包含優先搶訂N700ST來回車票，以及優質飯店住宿一晚，旅客可自由選擇搭配標準車廂或商務車廂，專案將提供「首席尊享」、「首席樂享」2種產品選項，保證消費者能搭乘N700ST新車與住宿星級或品牌飯店，專案不受限29天預售期訂位規定，提前約8個月預定明年暑假7、8月的車票，更保證一定有住宿地方。
🟡「首席尊享」搭配星級飯店
◼︎ 合作飯店：14家星級及品牌飯店
◼︎ 搭乘車廂：N700ST商務車廂
◼︎ 住宿優惠：平日入住指定飯店尊榮房型，享24小時住房專屬禮遇
◼︎ 台北旅展優惠：旅展期間每日前10組貴賓，預訂「首席尊享」指定飯店（台北北投晶泉丰旅、台南晶英酒店、高雄日航酒店），加贈高鐵站至飯店專屬來回接送及當地特色遊船體驗。
◼︎ 價格：以台北出發至左營、入住高雄日航酒店為例，二人同行每位12,660元起
🟡「首席樂享」享專屬禮遇
◼︎ 合作飯店：18家星級及品牌飯店
◼︎ 搭乘車廂：N700ST標準車廂
◼︎ 住宿優惠：入住一晚，依合作飯店提供客房升等、孩童免費入住等專屬禮遇
◼︎ 價格：以台北出發、入住和逸飯店高雄中山館為例，二人同行每位4990元起
🟡2人同行送啤酒禮盒組
此外，如果下訂高鐵新車「優先劃位．首席體驗」專案，2人同行就可獲得N700ST啤酒禮盒組乙組，另外今年旅展現場，高鐵也有推出住宿套裝、租車套裝、玩樂套裝等產品，於指定期間搭乘周一至周四指定車次，可享有超值優惠折扣，詳細資訊可至台灣高鐵「高鐵假期」專區查詢。
高鐵新車2027年7月上路！設備大升級：全車插座、免治馬桶
高鐵新世代N700ST型電聯車，是以日本東海道新幹線的N700S 車型為基礎，並結合代表台灣的「T」所打造的全新第二代高鐵列車，首組列車已於2026年8月運抵台灣，預計於2027年7月正式投入營運。
高鐵新車N700ST外型與內裝都大升級，不只有流線型車頭，能有效降低進入隧道時的噪音與阻力，全車每個座位均提供充電插座，更配置全彩LCD車內資訊顯示、到站燈光提示，同時全車還有雙層行李架、免治馬桶等設施，並優化掛鉤、哺集乳室等區域，讓旅客能搭得更舒適、更舒服，如果想搶先搭乘高鐵新車的民眾，不妨評估參考高鐵優先劃位專案。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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高鐵新車N700ST預計最快將於明（2027）年7月正式上路，為了滿足民眾想搶先體驗搭乘新車的期待，台灣高鐵今（28）日宣布，將於2026年台灣國際旅展（ITF）推出「優先劃位．首席體驗」專案，並於2026年11月6日至11月9日限時4天開賣，開放旅客在ITF高鐵攤位現場預購，限量只有500套，如有興趣的民眾務必把握這次機會。
根據台灣高鐵解釋，N700ST「優先劃位．首席體驗」專案，內容包含優先搶訂N700ST來回車票，以及優質飯店住宿一晚，旅客可自由選擇搭配標準車廂或商務車廂，專案將提供「首席尊享」、「首席樂享」2種產品選項，保證消費者能搭乘N700ST新車與住宿星級或品牌飯店，專案不受限29天預售期訂位規定，提前約8個月預定明年暑假7、8月的車票，更保證一定有住宿地方。
🟡「首席尊享」搭配星級飯店
◼︎ 合作飯店：14家星級及品牌飯店
◼︎ 搭乘車廂：N700ST商務車廂
◼︎ 住宿優惠：平日入住指定飯店尊榮房型，享24小時住房專屬禮遇
◼︎ 台北旅展優惠：旅展期間每日前10組貴賓，預訂「首席尊享」指定飯店（台北北投晶泉丰旅、台南晶英酒店、高雄日航酒店），加贈高鐵站至飯店專屬來回接送及當地特色遊船體驗。
◼︎ 價格：以台北出發至左營、入住高雄日航酒店為例，二人同行每位12,660元起
◼︎ 合作飯店：18家星級及品牌飯店
◼︎ 搭乘車廂：N700ST標準車廂
◼︎ 住宿優惠：入住一晚，依合作飯店提供客房升等、孩童免費入住等專屬禮遇
◼︎ 價格：以台北出發、入住和逸飯店高雄中山館為例，二人同行每位4990元起
此外，如果下訂高鐵新車「優先劃位．首席體驗」專案，2人同行就可獲得N700ST啤酒禮盒組乙組，另外今年旅展現場，高鐵也有推出住宿套裝、租車套裝、玩樂套裝等產品，於指定期間搭乘周一至周四指定車次，可享有超值優惠折扣，詳細資訊可至台灣高鐵「高鐵假期」專區查詢。
高鐵新車2027年7月上路！設備大升級：全車插座、免治馬桶
高鐵新世代N700ST型電聯車，是以日本東海道新幹線的N700S 車型為基礎，並結合代表台灣的「T」所打造的全新第二代高鐵列車，首組列車已於2026年8月運抵台灣，預計於2027年7月正式投入營運。
高鐵新車N700ST外型與內裝都大升級，不只有流線型車頭，能有效降低進入隧道時的噪音與阻力，全車每個座位均提供充電插座，更配置全彩LCD車內資訊顯示、到站燈光提示，同時全車還有雙層行李架、免治馬桶等設施，並優化掛鉤、哺集乳室等區域，讓旅客能搭得更舒適、更舒服，如果想搶先搭乘高鐵新車的民眾，不妨評估參考高鐵優先劃位專案。
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