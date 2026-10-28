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銀髮族成為日本勞動力新主力

日本札幌市中心的一間星巴克門市裡，有一名高齡75歲的店員總是帶著親切笑容，俐落地處理顧客的點單。這名胸前名牌寫著「喬治」（George）的店員，真實姓名是澀谷正勝。雖然已經75歲，但在店裡他與年齡相差超過半個世紀的大學生打成一片，完全沒有違和感。更讓人驚奇的是，這位能用流利英語與外籍遊客聊天、充滿魅力的銀髮店員，過去曾是一名守護日本天空長達38年的航空自衛隊F-15戰鬥機飛行員。綜合日媒報導，名牌上的「喬治」正是澀谷正勝過去在服役時的飛行呼號。澀谷正勝透露，「那時我的任務是緊急起飛，不分晝夜攔截日本領空的外國轟炸機或偵察機並將其驅離」。在55歲以相當於少將的職銜退役後，澀谷正勝在周遭朋友的鼓勵下跳脫舒適圈，投身完全陌生的服務業。被問到剛入行時是否喝過星巴克？澀谷正勝笑著坦言，「完全沒有！那時候我連『星冰樂』是什麼都不知道」。雖然工作場域從萬呎高空轉移到了咖啡櫃檯，但38年的飛行員生涯，竟成了他淬鍊出頂尖接客術的基石。澀谷正勝解釋，「在戰鬥機駕駛艙裡，眼前的儀表板密密麻麻，高度計、速度計、與敵機的距離...你必須在一邊注視敵機的同時，一邊把這些資料迅速塞進腦袋，並轉化為下一步的操縱動作。這種訓練做了幾十年，現在我光是站在結帳機前看著顧客走過來，就能迅速觀察出他現在可能需要什麼，並做好準備」。這項將「狀況意識」運用於顧客服務的絕活，讓澀谷正勝贏得了門市經理與顧客的高度讚賞，甚至獲得了象徵卓越服務品質的特殊名牌。目前他一週工作五天，被問及為何到了70多歲仍堅持工作？澀谷正勝表示，「賺生活費的考量當然有，但佔更高比例的是這份工作帶來的『成就感』」。澀谷正勝的故事並非孤例。根據日本官方最新統計，全國65歲以上的就業者已達到930萬人，相當於每7名勞動人口中就有1名是銀髮族，高齡勞動力成為日本社會不可或缺的核心支柱。在札幌市豐平區，今年新開幕一家以豬肉味噌湯飯糰聞名的食堂，店內13名員工全數為60歲以上長者，最高齡者甚至高達84歲。從保衛天空的戰鬥機飛行員，變身為替顧客端上熱咖啡的星巴克夥伴，澀谷正勝在人生後半場找到了全新價值。最近，他為自己設定了一個新的目標，「如果能因為我的服務，讓更多人愛上星巴克、覺得『這家店真棒、下次還想再來』，那就太好了。能擁有這樣美好的時光，我想盡可能繼續做下去，我的目標是工作到90歲！」看著雖已白髮蒼蒼但充滿朝氣的澀谷正勝，店內另一名22歲的年輕同事笑著表示，「原本以為星巴克都是年輕人在工作，剛開始很吃驚。但喬治哥那種特有的親和力能瞬間拉近與顧客的距離，這是我完全學不來的，他是我的偶像」。