PlayStation 表示，本次雙11優惠，DualSense 無線控制器折價300元，多款顏色優惠價為2080元起，高階款DualSense Edge 則有 450元折扣；PULSE Elite無線耳機組享有高達1200元折價，特價3380元；此外，Pulse Explore耳塞式耳機特價4,080元，PS VR2控制器充電座也降至680元。
精選PS5熱門大作方面，《漫威蜘蛛人2》、《浪人崛起》、《劍星》與《God of War Ragnarök》建議售價均下殺至890元。《Death Stranding 2: On The Beach》、《漫威鬥魂》、《沙羅週期》優惠價為1248元，而最新的《漫威金鋼狼》特價1509元
PlayStation 提醒， 雙11狂歡購僅在2026年10月30日至11月12日限時展開。優惠商品於全台指定授權零售商銷售，實際售價與供貨情況依各店家為準，由於特價周邊與實體遊戲數量有限，售完即止，建議有意升級設備或購買熱門遊戲的玩家把握兩週折價期儘早選購。
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PS5遊戲
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建議售價
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優惠價
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MLB The Show 26
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NTD 2,090
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NTD 890
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Death Stranding 2: On The Beach
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NTD 2,090
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NTD 1,248
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宇宙機器人
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NTD 1,809
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NTD 1,248
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Until Dawn
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NTD 1,809
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NTD 890
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Marvel's Spider-Man 2
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NTD 2,090
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NTD 890
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浪人崛起 普通版
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NTD 2,090
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NTD 890
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劍星™
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NTD 2,090
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NTD 890
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跑車浪漫旅 7
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NTD 2,090
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NTD 890
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仁王 完全版
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NTD 2,090
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NTD 590
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失落之魂
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NTD 1,790
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NTD 590
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沙羅週期
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NTD 2,090
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NTD 1,248
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羊蹄山戰鬼 完全版
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NTD 2,098
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NTD 1,509
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漫威鬥魂
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NTD 1,809
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NTD 1,248
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Horizon Zero Dawn重製版
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NTD 1,509
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NTD 590
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周邊設備
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建議售價
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優惠價
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DualSense™無線控制器 - 白
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NTD 2,380
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NTD 2,080
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DualSense™無線控制器 - 午夜黑
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NTD 2,380
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NTD 2,080
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DualSense™無線控制器 - 星塵紅
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NTD 2,380
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NTD 2,080
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DualSense™無線控制器 - 深灰迷彩
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NTD 2,380
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NTD 2,080
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DualSense™無線控制器 - 電音紅
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NTD 2,580
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NTD 2,280
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DualSense™無線控制器 - 混音綠
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NTD 2,580
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NTD 2,280
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DualSense™無線控制器 - 韻律藍
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NTD 2,580
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NTD 2,280
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DualSense無線控制器 –經典藍特別版
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NTD 2,702
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NTD 2,402
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DualSense Edge™無線控制器 - 午夜黑
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NTD 6,680
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NTD 6,230
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DualSense Edge™無線控制器 - 白
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NTD 6,680
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NTD 6,230
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Pulse Explore™無線耳塞式耳機 - 午夜黑
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NTD 4,980
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NTD 4,080
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Pulse Explore™無線耳塞式耳機組 - 白
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NTD 4,980
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NTD 4,080
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PULSE Elite™無線耳機組 - 午夜黑
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NTD 4,580
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NTD 3,380
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PULSE Elite™無線耳機組 - 白
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NTD 4,580
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NTD 3,380
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Access™控制器
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NTD 2,960
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NTD 2,060
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PlayStation VR2 Sense控制器充電座
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NTD 1,580
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NTD 680