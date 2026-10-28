 雙11購物節即將到來，PlayStation 宣佈將於2026年10月30日至11月12日推出「雙11狂歡購限時特惠」活動，本次活動涵蓋多款熱門 PS5 實體光碟遊戲，包括《漫威金剛狼》、《羊蹄山戰鬼》，以及手把、耳機等核心周邊設備。

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PS5周邊最高折1200元　無線耳機、控制器限時特價

PlayStation 表示，本次雙11優惠，DualSense 無線控制器折價300元，多款顏色優惠價為2080元起，高階款DualSense Edge 則有 450元折扣；PULSE Elite無線耳機組享有高達1200元折價，特價3380元；此外，Pulse Explore耳塞式耳機特價4,080元，PS VR2控制器充電座也降至680元。

▲《漫威金鋼狼》也在本次 PlayStation 雙11優惠的名單當中。（圖／PlayStation提供）
▲《漫威金鋼狼》也在本次 PlayStation 雙11優惠的名單當中。（圖／PlayStation提供）
PS5熱門大作最低890元　雙11優惠限時開跑

精選PS5熱門大作方面，《漫威蜘蛛人2》、《浪人崛起》、《劍星》與《God of War Ragnarök》建議售價均下殺至890元。《Death Stranding 2: On The Beach》、《漫威鬥魂》、《沙羅週期》優惠價為1248元，而最新的《漫威金鋼狼》特價1509元

PlayStation 提醒， 雙11狂歡購僅在2026年10月30日至11月12日限時展開。優惠商品於全台指定授權零售商銷售，實際售價與供貨情況依各店家為準，由於特價周邊與實體遊戲數量有限，售完即止，建議有意升級設備或購買熱門遊戲的玩家把握兩週折價期儘早選購。

PS5遊戲

建議售價

優惠價

MLB The Show 26

NTD 2,090

NTD 890

Death Stranding 2: On The Beach

NTD 2,090

NTD 1,248

宇宙機器人

NTD 1,809

NTD 1,248

Until Dawn

NTD 1,809

NTD 890

Marvel's Spider-Man 2

NTD 2,090

NTD 890

浪人崛起 普通版

NTD 2,090

NTD 890

劍星™

NTD 2,090

NTD 890

跑車浪漫旅 7

NTD 2,090

NTD 890

仁王 完全版

NTD 2,090

NTD 590

失落之魂

NTD 1,790

NTD 590

沙羅週期

NTD 2,090

NTD 1,248

羊蹄山戰鬼 完全版

NTD 2,098

NTD 1,509

漫威鬥魂

NTD 1,809

NTD 1,248

Horizon Zero Dawn重製版

NTD 1,509

NTD 590

周邊設備

建議售價

優惠價

DualSense™無線控制器 - 白

NTD 2,380

NTD 2,080

DualSense™無線控制器 - 午夜黑

NTD 2,380

NTD 2,080

DualSense™無線控制器 - 星塵紅

NTD 2,380

NTD 2,080

DualSense™無線控制器 - 深灰迷彩

NTD 2,380

NTD 2,080

DualSense™無線控制器 - 電音紅

NTD 2,580

NTD 2,280

DualSense™無線控制器 - 混音綠

NTD 2,580

NTD 2,280

DualSense™無線控制器 - 韻律藍

NTD 2,580

NTD 2,280

DualSense無線控制器 –經典藍特別版

NTD 2,702

NTD 2,402

DualSense Edge™無線控制器 - 午夜黑

NTD 6,680

NTD 6,230

DualSense Edge™無線控制器 - 白

NTD 6,680

NTD 6,230

Pulse Explore™無線耳塞式耳機 - 午夜黑

NTD 4,980

NTD 4,080

Pulse Explore™無線耳塞式耳機組 - 白

NTD 4,980

NTD 4,080

PULSE Elite™無線耳機組 - 午夜黑

NTD 4,580

NTD 3,380

PULSE Elite™無線耳機組 - 白

NTD 4,580

NTD 3,380

Access™控制器

NTD 2,960

NTD 2,060

PlayStation VR2 Sense控制器充電座

NTD 1,580

NTD 680
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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。