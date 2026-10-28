我是廣告 請繼續往下閱讀

選戰倒數30天，台北市長蔣萬安競選辦公室今（28）日證實，已經遞件申請11月27日選前之夜在總統府前凱達格蘭大道和中山南路路權。後續將依相關程序辦理，活動內容與細節待確認後，會再向外界說明。蔣萬安競辦表示，選前之夜不只是支持者相聚、團結，凝聚力量的時刻，更是向市民表達感謝、展望台北未來的重要時刻。蔣萬安市長將持續透過施政成果與具體願景爭取市民認同，也期待市民一起為台北加油。根據台北市道路申請系統最新顯示，凱道11月27日路權已經被申請，範圍從「凱達格蘭大道（凱達格蘭大道1號至2號北側）」以及「中山南路（凱達格蘭大道2號至愛國西路西側）」蔣萬安4年前選前之夜原本首選也在「凱道」，但申請路權時遭當時民進黨對手陳時中攔胡，就連市民廣場和自由廣場也沒有拿下，一度考慮到中央黨部旁的八德路，但歷經波折，最終定在台泥松山場旁大空地，當天陰雨不斷，但沒有澆熄支持者熱情，妻子石舫亘也驚喜登場，更在預錄影片中哽咽喊話「選完陪我吃飯」，最終超過5萬人到場。