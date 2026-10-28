115 年度地價稅將於 11 月 1 日開徵，兩大電子支付龍頭搶先祭出重磅回饋！悠遊付今（28）日起開跑，祭出筆筆回饋 3%，疊加早鳥與滿額禮最高可拿 7%，綁定指定銀行再加碼；一卡通 iPASS MONEY 則推掃碼繳稅即贈 50 元數位券。想省荷包的納稅人，務必把握早鳥名額。
🟡悠遊付今開跑最高享7％！早鳥加碼送百元
悠遊卡公司宣布，悠遊付繳地價稅優惠自 10 月 28 日至 11 月 30 日開跑，全台基隆至屏東、宜花東等 19 個縣市皆適用。核心方案採取「筆筆 3% ＋ 階梯滿額禮」架構：
筆筆 3% 回饋金：10 月 28 日至 10 月 31 日每戶回饋上限 50 元（總上限 30 萬元）；11 月 1 日至 11 月 30 日每戶上限 50 元（總上限 90 萬元），採先扣款先得。
早鳥滿額贈（限 1,000 名）：10 月 28 日至 10 月 31 日繳納地價稅累計滿 5,000 元，並完成 2 筆錢包或銀行帳戶消費扣款，即贈 100 元現金回饋券 1 份。
高額加碼禮：累計繳稅滿 12,000 元並完成 5 筆消費扣款，贈 600 元現金回饋券（限 1,500 名）；累計滿 5 萬元再送 200 元悠遊付回饋金（限 1,500 名）。官方計算，若疊加滿額禮與指定帳戶回饋，回饋率最高可衝上 7%。
防踩雷提醒：活動認定的「消費扣款」限定為購物、定期票、乘車等，繳稅與生活繳費並不計入消費筆數，解任務時需另外進行一般消費。
🟡悠遊付綁定指定銀行！玉山與台中銀加碼送
除了支付本身的回饋，悠遊付更聯手多家銀行祭出限量疊加好康：
玉山銀行：以悠遊付綁定玉山信用卡繳稅，登錄享 0.2% 玉山 e point 點數回饋（每戶上限 50 點，登錄無名額限制）；若是首綁新戶繳納地價稅累計滿 10,000 元以上，再加贈 50 點 e point。
台中銀行：綁定 Lolly Bank 數位存款帳戶，單筆直接扣款消費滿 200 元享 150 元悠遊付回饋金（限 1,500 名）；一般存戶扣款滿 200 元享 100 元回饋金（限 1,000 名）。
第一銀行：首次申辦 iLEO 數位帳戶並完成開戶指定任務，以悠遊付綁定扣款 2 筆享 120 元回饋金（限 5,000 名）；每週五綁定一銀存款帳戶消費滿 100 元享 5% 回饋金（每週上限 20 元）。
🟡一卡通掃碼送50元！開通數位券錢包現賺
一卡通 iPASS MONEY 亦加入繳稅戰局，自即日起至 12 月 3 日止，主打免門檻、人人有機會的「掃碼送券」專案：
活動辦法：用戶需先至 iPASS MONEY APP 內「開通數位券錢包」，並於 APP 內點選「掃碼支付」或「生活繳費＞QR 掃碼繳費」專屬路徑，掃描地價稅繳款書上的 QR-Code 完成繳費，不限稅額大小，即贈 50 元「數位券」1 張。
限量與使用規則：活動限量前 25,000 名，每人限贈 1 張。贈送的 50 元數位券將於 2027 年 1 月 31 日前匯入票夾，使用期限至 2027 年 4 月 30 日，可在全台標示台灣Pay TWQR 或一卡通 TWQR 之指定店家直接折抵消費，亦可與帳戶餘額或信用卡合併支付。
資料來源：悠遊付、一卡通 iPASS MONEY
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筆筆 3% 回饋金：10 月 28 日至 10 月 31 日每戶回饋上限 50 元（總上限 30 萬元）；11 月 1 日至 11 月 30 日每戶上限 50 元（總上限 90 萬元），採先扣款先得。
早鳥滿額贈（限 1,000 名）：10 月 28 日至 10 月 31 日繳納地價稅累計滿 5,000 元，並完成 2 筆錢包或銀行帳戶消費扣款，即贈 100 元現金回饋券 1 份。
高額加碼禮：累計繳稅滿 12,000 元並完成 5 筆消費扣款，贈 600 元現金回饋券（限 1,500 名）；累計滿 5 萬元再送 200 元悠遊付回饋金（限 1,500 名）。官方計算，若疊加滿額禮與指定帳戶回饋，回饋率最高可衝上 7%。
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第一銀行：首次申辦 iLEO 數位帳戶並完成開戶指定任務，以悠遊付綁定扣款 2 筆享 120 元回饋金（限 5,000 名）；每週五綁定一銀存款帳戶消費滿 100 元享 5% 回饋金（每週上限 20 元）。
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活動辦法：用戶需先至 iPASS MONEY APP 內「開通數位券錢包」，並於 APP 內點選「掃碼支付」或「生活繳費＞QR 掃碼繳費」專屬路徑，掃描地價稅繳款書上的 QR-Code 完成繳費，不限稅額大小，即贈 50 元「數位券」1 張。
限量與使用規則：活動限量前 25,000 名，每人限贈 1 張。贈送的 50 元數位券將於 2027 年 1 月 31 日前匯入票夾，使用期限至 2027 年 4 月 30 日，可在全台標示台灣Pay TWQR 或一卡通 TWQR 之指定店家直接折抵消費，亦可與帳戶餘額或信用卡合併支付。