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新台幣兌美元今（2026）年以來已貶值逾3%，不過，民進黨立委郭國文今（28）日在立法院財政委員會質疑，台灣經濟成長率及貿易順差表現比韓國好，新台幣不升反貶，甚至韓元今年還升值9.23%。對此，中央銀行總裁楊金龍表示，韓元波動度非常大，大升大貶是韓元的特性，大升大貶的特性，加上韓國大型企業較多，匯率波動承受度較高，台灣中小企業比重高，匯率要比其他貨幣穩定，對經濟成長及進出口才有利，因此，央行扮演一定角色，避免新台幣匯率過度波動。郭國文指出，央行先前說明新台幣走弱，主要受到國際美元走強及外資大量匯出2大因素影響，韓國也同樣面臨美元走強及外資匯出壓力，今年前8月外資匯出金額更高達1270億美元，遠高於台灣，而且台灣今年經濟成長率預估11%以上，韓國僅3.7%，台灣前3季貿易順差1605億美元，韓國498億美元，但為何韓元今年以來升值9.23%，新台幣反而貶值3.23%？央行總裁楊金龍表示，韓元波動度非常大，大貶大升這是韓元的特性，韓元為何可承受大波動，主要韓國大企業比較多，台灣中小企業比重大，新台幣匯率要比其他貨幣穩定，對經濟成長、進出口才有利，所以，央行扮演一定的角色，讓新台幣匯率維持相對穩定，否則新台幣升貶幅度可能更大。此外，他也提到，台灣與韓國的外資結構也不完全相同，外資比較喜歡台灣股市，除因為台灣經濟基本面良好，自2016年以來持續維持穩健表現，還有就是台灣經濟穩定、金融穩定，匯率也相對穩定，外資對台股更有信心，投資布局也較為深入。當然，韓國也有特殊因素，包括三星、SK海力士等大型企業透過海外籌資，引進龐大資金，對韓元匯率造成影響。至於台灣累計龐大貿易順差為何無法支撐新台幣升值，楊金龍解釋，今年情況相當特殊，外資匯出規模特別龐大，出口商拋匯無法完全抵銷，因此，央行必須扮演更積極的調節角色，他不諱言，今年央行介入外匯市場的程度確實較深。不過，立委擔心若外資持續賣股匯出，央行將面臨挑戰，楊金龍強調，台灣經濟基本面良好，對外資仍具有吸引力，目前尚未看到這種惡性循環的跡象，但央行會持續審慎因應。