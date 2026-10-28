知名實況主Ray（許宸睿）昨（27）日回到台灣展開新旅程，晚間與友人現身卡牌店CARDOPIA，直播開箱寶可夢卡包，沒想到短短幾分鐘內就接連開出多張稀有卡牌，驚人中獎率引發玩家質疑。隨著直播片段在網路上瘋傳，外界開始懷疑卡包來源是否有問題。對此，CARDOPIA合夥人阿元今（28）日發布聲明道歉，坦承為了製造直播效果，事先準備了特殊卡包，並安排在直播前放入，沒想到反而引發爭議。阿元表示，原本只是希望能有適合剪輯的直播精華，卻造成實況主與店家承受批評，對此深感抱歉。
Ray開寶可夢卡包連中大獎！驚人機率讓店家被質疑
結束日本行程後，Ray近日回到台灣，與實況主JOEYKAOTYK（91）及外國實況主Braeden展開台灣之旅。昨（27）日晚間，幾人經過卡牌店CARDOPIA，便入店參觀並進行寶可夢卡牌直播。
沒想到，直播開卡環節一開始就接連出現大獎。根據直播片段，前7包卡牌中就出現2張快龍金卡、2張耿鬼SAR、1張皮卡丘SAR及1張人物SAR，連Ray等人都難掩驚訝，不斷讚嘆自己的好運。
然而，這樣的開卡結果也引起熟悉寶可夢卡牌的玩家關注。部分觀眾質疑，少少幾包接連抽中多張稀有卡牌的情況過於罕見，開始質疑卡包是否經過篩選、重封等處理，相關片段也迅速在網路上引發討論，更有許多玩家也留言表示：「這家可以避雷了」、「又會濾又會演，不當演員太可惜了」等，質疑聲浪持續擴大。
卡牌店合夥人坦承準備特殊卡包！原想製造直播效果
事件延燒後，CARDOPIA合夥人阿元今（28）日在社群Threads上發布長篇聲明，坦承自己確實事先準備了「預備好的卡包」，原意是希望讓直播內容更有看點。
阿元在聲明中表示，當天Ray行程延誤，又看到一行人在服飾店獲得不少禮物、心情很好，因此希望卡牌開箱環節也能有亮點，「才決定要把預備好的卡包放進去」。他表示，擔心眾人聽完卡牌介紹後，若沒有足夠的驚喜就離開，便請對方在直播開始前將原本準備的卡包放進去，並以漏放為由安排開箱。
阿元也提到，自己平時喜歡觀看直播精華短影音，原本希望至少能開出一包大獎，讓店家有適合剪輯的內容，甚至還曾暗示同事請一行人開特定卡包，沒想到最後的結果反而引發爭議。
他坦承，雖然直播效果確實十足，但相關人員也因此遭受批評，甚至引起同業關切。阿元表示，自己並不擅長說謊，也一直重視做生意的誠信，經過一夜未眠後，已向相關人員坦承此事。
對於造成外界失望，阿元在聲明中致歉，強調不希望因為自己的失誤，影響其他實況主多年建立的信任。他也表示，其他直播主及店內同事事前都不知情，這次並非商業合作，而是單純招待朋友，未來會更加謹慎處理相關細節。
聲明曝光仍難平息爭議！玩家批觸及卡牌圈底線
儘管CARDOPIA合夥人已出面說明並道歉，聲明曝光後，仍有不少卡牌玩家表達不滿。部分玩家認為，卡牌交易建立在商品來源與抽取過程的信任上，店家若為了直播效果刻意安排卡包，容易讓消費者對商品及交易公平性產生疑慮。
許多卡牌玩家認為，卡牌店本身就應重視玩家對商品來源的信任，尤其在直播開箱過程中，更應避免任何可能造成誤解的安排。這起事件不僅讓CARDOPIA受到關注，也引發外界對卡牌開箱直播、公信力及店家經營誠信的討論。
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結束日本行程後，Ray近日回到台灣，與實況主JOEYKAOTYK（91）及外國實況主Braeden展開台灣之旅。昨（27）日晚間，幾人經過卡牌店CARDOPIA，便入店參觀並進行寶可夢卡牌直播。
沒想到，直播開卡環節一開始就接連出現大獎。根據直播片段，前7包卡牌中就出現2張快龍金卡、2張耿鬼SAR、1張皮卡丘SAR及1張人物SAR，連Ray等人都難掩驚訝，不斷讚嘆自己的好運。
然而，這樣的開卡結果也引起熟悉寶可夢卡牌的玩家關注。部分觀眾質疑，少少幾包接連抽中多張稀有卡牌的情況過於罕見，開始質疑卡包是否經過篩選、重封等處理，相關片段也迅速在網路上引發討論，更有許多玩家也留言表示：「這家可以避雷了」、「又會濾又會演，不當演員太可惜了」等，質疑聲浪持續擴大。
事件延燒後，CARDOPIA合夥人阿元今（28）日在社群Threads上發布長篇聲明，坦承自己確實事先準備了「預備好的卡包」，原意是希望讓直播內容更有看點。
阿元在聲明中表示，當天Ray行程延誤，又看到一行人在服飾店獲得不少禮物、心情很好，因此希望卡牌開箱環節也能有亮點，「才決定要把預備好的卡包放進去」。他表示，擔心眾人聽完卡牌介紹後，若沒有足夠的驚喜就離開，便請對方在直播開始前將原本準備的卡包放進去，並以漏放為由安排開箱。
阿元也提到，自己平時喜歡觀看直播精華短影音，原本希望至少能開出一包大獎，讓店家有適合剪輯的內容，甚至還曾暗示同事請一行人開特定卡包，沒想到最後的結果反而引發爭議。
對於造成外界失望，阿元在聲明中致歉，強調不希望因為自己的失誤，影響其他實況主多年建立的信任。他也表示，其他直播主及店內同事事前都不知情，這次並非商業合作，而是單純招待朋友，未來會更加謹慎處理相關細節。
聲明曝光仍難平息爭議！玩家批觸及卡牌圈底線
儘管CARDOPIA合夥人已出面說明並道歉，聲明曝光後，仍有不少卡牌玩家表達不滿。部分玩家認為，卡牌交易建立在商品來源與抽取過程的信任上，店家若為了直播效果刻意安排卡包，容易讓消費者對商品及交易公平性產生疑慮。
許多卡牌玩家認為，卡牌店本身就應重視玩家對商品來源的信任，尤其在直播開箱過程中，更應避免任何可能造成誤解的安排。這起事件不僅讓CARDOPIA受到關注，也引發外界對卡牌開箱直播、公信力及店家經營誠信的討論。