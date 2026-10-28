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九合一選舉候選人號次出爐，民進黨南投市長候選人沈夙崢今（28）日受邀登上民進黨發言人林楚茵主持的《午青LIVE》直播節目，分享他抽中3號，恰好呼應競選政見「啟動新南投三部曲」。沈夙崢強調，他將成為有魄力、有效率、會做事的市長，展現「新世代扛起新時代」的決心。沈夙崢表示，他放棄議員連任、跨出舒適圈，決定挑戰南投市長，就是因為南投市已經40多年沒有政黨輪替。身為七年級生，他一路見證家鄉從繁榮走向沒落，地方政府卻遲遲沒有積極作為，因此決心從監督者轉換為執行者，親自改變南投市。沈夙崢質疑，國民黨籍現任市長已經執政四年，尋求連任的競選口號竟然還是「打基礎」，難道還要再打四年？與其繼續等待，不如讓沈夙崢來做。沈夙崢分享，他曾拜訪竹北市長鄭朝方，從交流中體認到財政紀律與市容整潔的重要性，他也進一步提出「啟動新南投三部曲」，首先是打造就業媒合平台，協助在地產業發展；其次是改善公共交通及城市連結，提升平假日交通便利性，落實交通正義；最後則是推動城市再成長，結合地方特色與觀光資源，帶動南投市的產業發展與城市轉型。節目尾聲，沈夙崢分享，當初民進黨主席賴清德勸進他參選時，他就特別向賴主席表示，若順利當選，希望中央千萬不能放生南投市。沈夙崢強調，未來若有機會擔任市長，將積極爭取中央預算挹注地方建設，有中央當靠山，3號沈夙崢更有信心帶領南投市「換新衫」，打造一座更有未來的城市。