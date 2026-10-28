今（28）日剛奪冠的味全龍，宣布與費仔合作舉辦訓練營，將於11月7日、8日限定2天於天母棒球場舉辦，總共特別開設4個專班，分為兒童、成人、青少年與女生專班，自今天28日起開始報名。

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費仔經典賽圈粉無數 11月初確定返台

首場公開活動來了！與味全龍合辦訓練營

今年4月費嫂 Hanna Fairchild 先一步來到天母，從開球、應援到球場互動，親自感受龍迷與台灣棒球的熱情；而這次，終於輪到費仔 Stuart Fairchild 本人登場！

中華隊經典賽主砲「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），11月初即將返台，舉辦一系列公開活動，「費仔」費爾柴德今年初經典賽返台加入中華隊，最終隨隊打出好成績，包含隊史首次在經典賽擊敗強敵韓國，費仔個人繳出打擊率2成50、2支全壘打、6分打點、OPS1.188亮眼成績，在全台圈粉無數。當時費仔就承諾，休賽季會回到台灣與球迷相見歡，4月費嫂Hanna也先來到天母開球。今年旅美賽季，費仔效力克里夫蘭守護者、西雅圖水手，都曾站上過大聯盟，累積出賽15場。日前就有他即將於11月初返台、並確定會有公開活動的消息，稍早味全龍球團公布，將於11月7日、8日與費仔合作舉辦棒球訓練營，味全龍球團表示：「2026 Stuart Fairchild棒球訓練營11/7（六）、11/8（日）兩天限定活動內容完整公開，10/28（三）正式開放報名！，本次將帶來簽名會及不同族群棒球教室，讓球迷有機會近距離與費仔互動、一起體驗棒球。