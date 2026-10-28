我是廣告 請繼續往下閱讀

打破綠營魔咒！趙曉慧：41%是沈伯洋目前的「地板」

萬眾矚目10/31辯論會 預言民調將出現明顯變化

台北市長選戰進入倒數31天，《聯合報》最新民調顯示，沈伯洋以45%支持度略勝蔣萬安的41%，雙方差距4個百分點；另外，《ETtoday民調雲》調查中，蔣萬安獲48.6%民眾支持，沈伯洋則為41.1％，差距7.5個百分點。對此，作家趙曉慧斷言，蔣萬安已經無法靠深藍基本盤勝選，即使強力動員傾巢出動，他的天花板就是48%。趙曉慧指出，民調說明了三大訊號，第一、沈伯洋實質支持率已站上41%至45%，突破綠營3字頭天花板，向中間選民外溢；第二、蔣萬安已經無法靠深藍基本盤勝選，即使強力動員傾巢出動，他的天花板就是48%；第三、誰能贏得這場選舉，都無法靠原來的基本盤，必須看誰讓中間選民滿意。趙曉慧提及，過去綠營在台北市的結構魔咒是「衝不破40%天花板」，但在這次綜合分析中，在對藍營抽樣最友善、動員度最高的簡訊網路民調《ETtoday民調雲》中，沈伯洋依然穩拿41.1%，在常態隨機電訪《聯合報》中，沈伯洋更直接衝到45%。這證明沈伯洋已經徹底突破傳統綠營在台北市的基本盤限制，「41%」不再是綠營的「天花板」而是沈伯洋目前的「地板」。「兩份民調交叉分析都指出了同一件事，中間選民比較青睞沈伯洋。」趙曉慧進一步分析，根據《聯合報》細部數據顯示，沈伯洋在40歲以下青年選民中，以58%狂勝蔣萬安的33%，領先幅度高達25個百分點；在自認中立的中間選民中，也以40%壓制蔣萬安的33%。近期民調趨勢呈現沈伯洋已經黃金交叉超車蔣萬安，但為何「看好度」依舊落後蔣萬安？趙曉慧表示，這其實是健康的戰略平衡，儘管台北市民對民進黨的討厭度已經降低、賴清德的施政滿意度已經提高，但普遍選民還停留在「藍大於綠」的刻板印象，或是發現身邊的親友還是一片藍，這反而會催出危機感「一定要出門投票」。趙曉慧直言，很多人還沒有表態，是因為確實對蔣萬安很失望，但還不太認識沈伯洋，所以等著看10月31日第一場電視辯論會，相信隔天後民調會出現明顯變化。不過，2份民調再次證實，這次勝負的鑰匙，完全掌握在中間選民手上。