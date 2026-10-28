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台灣前進揭露1573名候選人個資夾帶背景資料

小黨候選人要求全面清查、追究責任

中選會：PDF與前台查詢畫面均未顯示身分證字號

證實委外廠商誤載資料 中選會已停站修正

2026九合一選舉倒數1個月，中選會「公職候選人財產申報系統」爆出個資外洩！由時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟及無黨籍候選人組成的「台灣前進陣線」今（28）日指出，中選會日前上線的候選人財產申報網站，網頁背景資料中夾帶全國1573名直轄市長、縣市長及議員候選人的身分證字號，包含81名縣市首長候選人及1492名議員候選人。中選會對此回應，初步查明是委外廠商產製公告資料時，將身分證字號載入「非公開查詢檔案」，27日已停止網站服務進行修正，並通報主管機關。台灣前進陣線今早在立法院外召開記者會，時代力量台北市士林北投議員候選人謝閔弘表示，民眾開啟候選人財產申報查詢頁面時，網頁會在背景載入整份資料，前台畫面雖然僅顯示候選人姓名、選區等資訊，但背景資料卻逐筆包含身分證字號，包括台北市長候選人蔣萬安、沈伯洋等人。謝閔弘表示，台灣前進已透過候選人資料進行比對，確認其中號碼為本人真實身分證字號。台灣前進並指出，中選會10月16日上線相關資料，27日接獲通知後才撤除相關內容。小民參政歐巴桑聯盟台北市中山大同議員候選人李惠暄指出，依《公職人員財產申報資料審核及查閱辦法》，公開申報資料時應遮蔽身分證統一編號，並主張中選會相關作法涉及《個人資料保護法》第16條，要求依法通知受影響候選人並向主管機關通報。台灣綠黨共同召集人、新北市新莊議員候選人甘崇緯表示，該系統原本已有其他流水號可供辨識，身分證字號沒有出現在背景資料中的必要性，要求中選會全面檢查所屬網站並追究責任；也呼籲數位發展部資通安全署全面清查政府網站並納入資安稽核。台灣基進台北市南港內湖議員候選人吳欣岱則表示，候選人的出生年月日本來就會刊登在選舉公報，如今若身分證字號也遭公開，恐增加遭冒名或詐騙利用的風險。她也提及2022年戶政資料外洩事件，呼籲中選會不要重蹈覆轍。針對個資疑似外洩爭議，中選會回應表示，10月16日公告的直轄市長、縣市長及議員候選人財產申報資料，民眾於中選會網站查詢的公告內容均以PDF檔呈現，相關個資皆已遮蔽，下載的PDF檔資料也沒有候選人身分證字號。中選會表示，網站候選人財產申報公告資料所設定的查詢條件及閱覽畫面，同樣沒有顯示候選人身分證字號，因此不同意「任何開啟查詢頁面的民眾都可以直接取得身分證字號」的說法。不過，中選會也表示，針對外界所提個資外流事件，初步了解原因是委外廠商在產製公告資料時，將候選人身分證字號載入非公開查詢檔案中，該檔案以亂碼方式呈現，非一般人可直接識讀。中選會指出，27日已停止公告網站服務，由維護人員進行查核及程式修正，並於當日晚間7時重新開放查詢，同時已通報主管機關。對於委外廠商發生疏失的原因及影響範圍，已啟動調查程序並進一步釐清，後續將依《個人資料保護法》相關規定辦理。