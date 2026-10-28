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台股今（28）日開高走高，受惠美股前一交易日全面收漲，電子權值股回神，加權指數終場大漲939.08點，收在47036點，漲幅2.04％，成交量7221.35億元。台積電（2330）終場上漲25元，收在2425元，漲幅1.04％。美股前一交易日全面收紅，帶動台股今日以大漲307點開出，盤中買氣回溫，指數持續走高，最高來到47060點，最低為46403點，終場上漲939.08點，以47036點作收，重新站回47000點大關。觀察盤面焦點個股，台積電上漲25元，收在2425元，漲幅1.04％；鴻海（2317）上漲4元，收251.5元；聯發科（2454）大漲275元，收4235元；廣達（2382）上漲2.5元，收330元；長榮（2603）上漲1.5元，收263元。上市櫃個股漲幅方面，前5名依序為兆勁（2444）上漲1.45元、漲幅10％；台端（3432）上漲1.25元、漲幅10％；眾達-KY（4977）上漲17元、漲幅10％；天瀚（6225）上漲7.8元、漲幅10％；敬鵬（2355）上漲4.95元、漲幅9.99％。