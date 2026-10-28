一部60分鐘的影片開啟1.5倍速，到底要看多久？日本社群近日熱議這道數學題，日本網友ぴか在社群平台X分享一道數學題，詢問60分鐘的影片以1.5倍速播放，需要多久才能看完，貼文吸引超過1400萬次瀏覽。不少人認為1倍速要60分鐘、2倍速要30分鐘，因此1.5倍速應花45分鐘，但正確答案其實是40分鐘。計算方式為60除以1.5，因為播放速度提高，觀看時間就會縮短至原本的三分之二。
60分鐘影片開1.5倍速要看多久？1400萬人答錯 正解讓網友傻眼
日本網友ぴか近日在X貼出題目：「我準備看一部60分鐘的影片，但因為我是個急性子，所以用1.5倍速觀看。請問看完這部影片花了多少分鐘？」題目看似簡單，卻讓不少人忍不住停下來計算。
許多網友認為，正常速度要60分鐘，2倍速只需30分鐘，1.5倍速介於兩者之間，因此取中間值45分鐘即可。類似問題先前也曾引發討論，有女網友原本認定答案是45分鐘，卻被國中弟弟糾正，才發現自己忽略了播放速度與觀看時間的關係。
正確答案是40分鐘！關鍵在除以播放速度
事實上，真正在計算時，應將影片原始長度除以播放倍率，也就是「60除以1.5」，答案等於40分鐘，而不是直接從60分鐘扣掉15分鐘。
若想用更直觀的方式理解，1.5倍速代表每播放1秒，影片就會前進1.5秒的內容；換句話說，觀看2秒便能看完原本3秒的片段，因此整體只需原始片長的三分之二。將60分鐘乘以三分之二，結果同樣是40分鐘。
這道題目意外累積超過1400萬次瀏覽、1.8萬個讚，不少人坦言自己第一眼也選了45分鐘，才發現直覺不一定可靠，「我不太擅長數字啊～乍看之下覺得是45分鐘，這是自然的事對吧…？1.0倍是60分，2.0倍是30分，那1.5倍就是45分鐘吧？」
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日本網友ぴか近日在X貼出題目：「我準備看一部60分鐘的影片，但因為我是個急性子，所以用1.5倍速觀看。請問看完這部影片花了多少分鐘？」題目看似簡單，卻讓不少人忍不住停下來計算。
許多網友認為，正常速度要60分鐘，2倍速只需30分鐘，1.5倍速介於兩者之間，因此取中間值45分鐘即可。類似問題先前也曾引發討論，有女網友原本認定答案是45分鐘，卻被國中弟弟糾正，才發現自己忽略了播放速度與觀看時間的關係。
事實上，真正在計算時，應將影片原始長度除以播放倍率，也就是「60除以1.5」，答案等於40分鐘，而不是直接從60分鐘扣掉15分鐘。
若想用更直觀的方式理解，1.5倍速代表每播放1秒，影片就會前進1.5秒的內容；換句話說，觀看2秒便能看完原本3秒的片段，因此整體只需原始片長的三分之二。將60分鐘乘以三分之二，結果同樣是40分鐘。
這道題目意外累積超過1400萬次瀏覽、1.8萬個讚，不少人坦言自己第一眼也選了45分鐘，才發現直覺不一定可靠，「我不太擅長數字啊～乍看之下覺得是45分鐘，這是自然的事對吧…？1.0倍是60分，2.0倍是30分，那1.5倍就是45分鐘吧？」