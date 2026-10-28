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邱澤在新劇《重生密碼》中維持34歲的外貌，卻成了張軒睿的爺爺，跨世代組合因代溝鬧出不少笑話，爺孫倆在戲裡鬥嘴不停，戲外卻是互相扶持的搭檔。張軒睿透露，拍攝時只要自己露出困惑，邱澤就會主動上前提點，讓他相當感激。同劇陳意涵則化身格鬥女王，笑說比起動作戲，最難的竟是「擺臭臉」。《重生密碼》由馮凱、蔡岳勲、陳冠仲聯手執導，集結邱澤、陳意涵、張軒睿、邵雨薇、簡嫚書、寇世勳、尹馨、修杰楷主演，還有溫昇豪、張晨光、金士傑、郭雪芙等人同台飆戲。故事從神祕男子周亦白（邱澤飾）冰封68年後甦醒展開，看似年輕的他，其實是周末（張軒睿飾）的爺爺，兩人除了得磨合相處，也將捲入牽涉永生計畫的科技陰謀。再次與邱澤合作，張軒睿直呼對方是很酷的人，「他看到我比較困惑或需要幫助的時候，就會過來點我一下，真的很感謝。」邱澤則認為，這回的爺孫設定與過往合作很不一樣，從奇幻關係發展出真摯情感，讓他覺得有趣，也期待觀眾看見兩人的互動。陳意涵此次飾演格鬥女王陸霏，對平時熱愛運動的她而言，能透過拍戲解鎖新技能，反而讓她躍躍欲試。真正讓她傷腦筋的，是得收起笑容，進入角色不快樂的內心世界。她坦言：「因為我私底下是一個很愛笑的人，但陸霏這個角色打從心底就沒有快樂因子，對我來說擺臭臉挑戰最大。」劇中場景橫跨1950年代至現代，由曾以《緝魂》獲金馬獎最佳美術設計的廖惠麗領軍，透過實景、攝影棚搭景與特效動畫，打造架空城市「凝海市」。從復古洋樓「周宅」到充滿科技感的「奇異島」，不同風格的空間也讓演員印象深刻。《重生密碼》集結金鐘獎導演馮凱、蔡岳勲、陳冠仲聯手執導，並由邱澤、陳意涵、張軒睿、邵雨薇、簡嫚書、寇世勳、尹馨、修杰楷領銜主演，搭配温昇豪、張晨光、金士傑、郭雪芙等實力派演員同台飆戲。《重生密碼》將於11月13日在愛奇藝國際版播出。