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腰痛、腳麻不一定是工作太累！台中一名30多歲外籍照護員長期腰痠背痛，原以為是工作頻繁搬重物導致的職業傷害，就醫檢查竟發現腰椎遭「結核菌」侵蝕破壞，甚至擴散到深層肌肉化膿。所幸經亞洲大學附屬醫院骨科團隊以雙通道脊椎內視鏡微創清創、減壓並固定，搭配抗結核藥物治療，術後一週便順利康復出院。亞洲大學附屬醫院骨科主治醫師羅達富表示，患者腰椎與薦椎交界處已出現骨質破壞，並在右側腰髂肌形成膿瘍，確診為少見的「脊椎結核」。該病是結核菌經血液循環侵犯椎體及椎間盤，因病程緩慢且多半不發燒，早期常被誤當成一般肌肉拉傷、坐骨神經痛或椎間盤突出，許多人靠止痛藥硬撐，反而延誤就醫導致骨質受損。醫療團隊評估後，以微創「雙通道脊椎內視鏡手術」在清晰視野下徹底清除病灶並穩定脊椎，傷口小、恢復快，患者術後下肢症狀大幅改善。羅達富提醒，腰痛若持續數週未見好轉、夜間休息時仍劇烈疼痛，或合併盜汗、體重減輕，甚至出現下肢無力與大小便異常，應儘速就醫檢查，切勿把感染警訊當成普通老毛病。