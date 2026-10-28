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2026年美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽上演罕見景象！密爾瓦基釀酒人雖然在G3、G4作客坦帕灣光芒主場純品康納球場（Tropicana Field），卻有大批球迷遠征佛羅里達州，讓看台上出現大量釀酒人代表性的海軍藍與黃色球衣，甚至響起為客隊先發投手梅伊（Dustin May）加油的呼喊聲。根據售票平台StubHub統計，G4有高達28%的門票由威斯康辛州買家購入，讓光芒的世界大賽主場優勢受到不小挑戰。今年世界大賽由釀酒人對決光芒，兩支球隊都在爭取隊史首座冠軍，對密爾瓦基球迷而言，這更是等待44年的重要時刻。釀酒人上一次闖進世界大賽已經是1982年，當年最終不敵聖路易紅雀，這次重新站上冠軍舞台，自然吸引大量支持者不惜跨越美國南北兩地，親自前往佛羅里達州觀戰。根據《Sporting News》報導，世界大賽G3，釀酒人球星葉力奇（Christian Yelich）敲出安打後，現場爆發的歡呼聲幾乎讓人難以相信這是光芒主場。到了G4，情況更加誇張。比賽期間純品康納球場響起高喊「Dustin May」的聲音，為客隊先發投手梅伊加油；三壘側球場通道也有大批球迷齊聲高喊「Let's Go Brewers」，氣氛宛如釀酒人主場。這場客隊球迷「入侵」並非只有社群影片作為證據。根據《密爾瓦基哨兵日報》引用StubHub數據，世界大賽G3有21%的門票由威斯康辛州郵遞區號的買家購入，G4更提高至28%，若G5繼續在坦帕灣舉行，相關比例也達25%。相較之下，世界大賽前兩戰在釀酒人主場美國家庭球場進行時，來自佛羅里達州的購票比例僅有2%至3%。StubHub指出，從購票來源觀察，釀酒人球迷前往坦帕灣的比例，大約是光芒球迷前往密爾瓦基的10倍。釀酒人球迷的大規模遠征，與球隊歷史背景密切相關。這支1969年成立的球隊，過去從未奪下世界大賽冠軍，1982年闖進冠軍戰後，更等待超過40年才重返最高舞台。《美聯社》報導，G4開打前4個多小時，就有大批釀酒人支持者聚集在純品康納球場外停車場，提前展開賽前聚會。威斯康辛州地方媒體也發現，部分球迷認為飛往佛羅里達州、購買光芒主場門票，反而比留在密爾瓦基觀看前兩戰更划算，因此決定南下觀戰。球隊長期缺乏爭冠機會，加上釀酒人前3戰全勝、距離隊史首冠只差最後一勝，讓不少球迷期待能夠親眼見證封王。釀酒人球迷雖然在G3與G4展現驚人氣勢，但並未成功在光芒主場見證封王。G3釀酒人以10：1大勝，系列賽取得3勝0敗聽牌優勢；G4雙方則一路鏖戰至延長12局，釀酒人靠普拉特（Cooper Pratt）的超前陽春砲，一度距離隊史首冠僅差3個出局數。沒想到12局下釀酒人三壘手歐提茲（Joey Ortiz）發生傳球失誤，光芒隨後靠德盧卡（Jonny DeLuca）追平安打，以及威廉森（Ben Williamson）的再見安打，以4：3完成逆轉，將系列賽扳成1勝3敗。釀酒人雖然未能如願橫掃封王，但大批球迷遠征仍是本屆世界大賽最特殊的場外景象之一。