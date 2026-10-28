天氣轉涼，家中冷氣準備「收工冬眠」，但千萬別只關掉電源或只洗濾網！台電公司與家電達人486先生提醒，冷氣長時間停機前，若少做「開送風吹乾」這關鍵步驟，恐導致內部發霉、明年開機飄出恐怖霉味；資深空調技師更直言，冷氣若累積厚重髒污未徹底清潔，耗電量與電費最高恐相差2倍以上。
🟡關電源洗濾網還不夠！開送風吹乾水氣防霉
許多民眾習慣入秋後直接關閉冷氣、拔掉插頭，等到隔年夏天重新開機，迎面而來的卻是一陣酸臭霉味。486先生指出，冷氣歷經整個夏季的高頻率運轉，機體內部早已累積大量冷凝水氣；若未經乾燥處理就直接停機數個月，內部陰暗潮濕的環境將迅速成為黴菌與塵蟎滋生的溫床。
台電強調，冷氣在長時間停用前，最關鍵的動作就是開啟「送風模式」或「乾燥模式」運轉 1 至 2 小時。透過流動空氣將蒸發器熱交換鰭片及風道中的殘存水氣徹底吹乾，才能從源頭杜絕發霉與異味，更是延長機件運作壽命的核心關鍵。
🟡台電傳授保養五步驟！室外機別忘清除雜物
針對換季冷氣收工，台電官方特別彙整出居家保養的五大標準流程：
1. 關閉總電源：清潔前務必先拔除插頭或關閉無熔絲開關，確保用電安全。
2. 清潔外部機身：以軟布擦拭面板外殼、冷氣出風口導風葉片與死角積塵。
3. 清洗內部框：擦拭內部框凹槽污垢，減少髒污囤積。
4. 清洗濾網後陰乾：卸下濾網以清水輕柔沖洗，切記置於陰涼通風處風乾，避免曝曬脆化變形。
5 .重開機送風 1 到 2 小時：徹底排乾機體水氣後再正式斷電。
除了室內機，486先生也提醒戶外機的維護不可輕忽。應定時檢視並清除室外機周邊堆積的落葉、雜物，保持排風順暢；切勿自行拆卸外殼或使用高壓水柱大力沖洗內部零件，以免造成短路損壞，若發現漏水或異常聲響應請專人檢修。
🟡洗冷氣絕非智商稅！技師揭電費差兩倍以上
若自行清潔濾網後，冷氣內部風輪仍卡滿黑斑霉菌，或開機時異味嚴重、出風量明顯減弱，單靠表面擦拭已無法改善。台電建議應啟動第 6 個步驟——尋求專業冷氣技師到府拆機徹底深層清洗。
專業空調技師指出，台灣夏季氣候濕熱，許多家庭冷氣一年吹超過半年以上，機體內部吸附的皮屑、油煙與灰塵極為驚人。老舊或長年未深層拆洗的冷氣，內部風道與散熱鰭片嚴重受阻，導致壓縮機必須長時間超載運轉，清洗前後的耗電量與電費落差甚至可達 2 倍以上。
486先生也建議每年在秋冬停機與夏季開機前各做一次檢查，才能確保冷房效能、維持室內空氣品質，同時避免冤枉電費支出。
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許多民眾習慣入秋後直接關閉冷氣、拔掉插頭，等到隔年夏天重新開機，迎面而來的卻是一陣酸臭霉味。486先生指出，冷氣歷經整個夏季的高頻率運轉，機體內部早已累積大量冷凝水氣；若未經乾燥處理就直接停機數個月，內部陰暗潮濕的環境將迅速成為黴菌與塵蟎滋生的溫床。
台電強調，冷氣在長時間停用前，最關鍵的動作就是開啟「送風模式」或「乾燥模式」運轉 1 至 2 小時。透過流動空氣將蒸發器熱交換鰭片及風道中的殘存水氣徹底吹乾，才能從源頭杜絕發霉與異味，更是延長機件運作壽命的核心關鍵。
針對換季冷氣收工，台電官方特別彙整出居家保養的五大標準流程：
1. 關閉總電源：清潔前務必先拔除插頭或關閉無熔絲開關，確保用電安全。
2. 清潔外部機身：以軟布擦拭面板外殼、冷氣出風口導風葉片與死角積塵。
3. 清洗內部框：擦拭內部框凹槽污垢，減少髒污囤積。
4. 清洗濾網後陰乾：卸下濾網以清水輕柔沖洗，切記置於陰涼通風處風乾，避免曝曬脆化變形。
5 .重開機送風 1 到 2 小時：徹底排乾機體水氣後再正式斷電。
若自行清潔濾網後，冷氣內部風輪仍卡滿黑斑霉菌，或開機時異味嚴重、出風量明顯減弱，單靠表面擦拭已無法改善。台電建議應啟動第 6 個步驟——尋求專業冷氣技師到府拆機徹底深層清洗。
專業空調技師指出，台灣夏季氣候濕熱，許多家庭冷氣一年吹超過半年以上，機體內部吸附的皮屑、油煙與灰塵極為驚人。老舊或長年未深層拆洗的冷氣，內部風道與散熱鰭片嚴重受阻，導致壓縮機必須長時間超載運轉，清洗前後的耗電量與電費落差甚至可達 2 倍以上。
486先生也建議每年在秋冬停機與夏季開機前各做一次檢查，才能確保冷房效能、維持室內空氣品質，同時避免冤枉電費支出。