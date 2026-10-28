我是廣告 請繼續往下閱讀

台歐聚焦AI、無人機 攜手打造安全韌性科技供應鏈

福爾摩沙俱樂部酒會登場 朝野立委、歐洲代表逾80人交流

歐洲地區福爾摩沙俱樂部（Formosa Club, FC）與外交部於昨（27）日共同辦理「民主可信賴科技論壇：以人工智慧與無人機科技連結台灣與歐洲」，透過台歐產官學界專家的深度對話，共同探討如何結合人工智慧（AI）與無人機科技深化雙邊合作，攜手打造安全、透明且具韌性的民主科技供應鏈。外交部政務次長吳志中出席開幕儀式並致詞。吳志中表示，面對威權國家將科技及供應鏈作為脅迫工具，台灣與歐洲應深化人工智慧及無人機領域的合作，結合台灣在半導體、AI伺服器及無人機產業的優勢，以及歐洲深厚的工業基礎與科研實力，共同打造安全、透明且具韌性的民主科技供應鏈。吳志中強調，台灣與歐洲的安全與繁榮密不可分，雙方應攜手降低對單一供應來源的依賴，將共同價值轉化為具體合作成果，進一步強化民主國家的經濟安全與科技自主性。吳志中並指出，全球供應鏈正從「台灣製造」（Made in Taiwan）邁向「與台灣共同製造」（Make with Taiwan），展現台灣樂於與理念相近國家共創互利共榮的決心。本次年會代理主席暨歐洲議會友台小組副主席柯理和（Rihards Kols）表示，台灣與歐洲對民主生活方式具有共同理念與期盼，雙方均有權決定自身的未來，不應受任何外力干預或威脅；台灣半導體及無人機產業成就傲人，歐洲則專精於工業技術，深化雙邊合作符合彼此最佳利益。柯理和主席並呼籲在場議員持續增進台歐在關鍵領域的全面合作，攜手建立安全且可信賴的供應鏈，使經濟繁榮與安全得以永續，即使面對外部壓力亦能從容以對。本次論壇分為2大場次，相關討論均可為台歐後續深化合作提供實質參考。場次一以「人工智慧：工業5.0與產業競爭力發展」為題，由布魯塞爾自由大學治理學院「安全、外交及戰略中心」（CSDS）地緣政治暨科技計畫主任柯卡拉（Antonio Calcara）簡報台歐AI合作政策建議，並邀集波蘭、法國及我國工業技術研究院、資訊工業策進會等台歐專家與談。場次二則以「無人機科技：安全與韌性強化」為題，由英國亨利傑克遜學會（Henry Jackson Society）國家安全中心主任希敏斯（John Hemmings）簡報台歐無人機合作政策建議，並由荷蘭無人機協會主席范彌特（Matthijs van Miltenburg）主持，偕同立陶宛維爾紐斯大學及我國產研界專家，就無人機可信賴供應鏈、防衛及社會韌性強化等議題深入交流。另外吳志中同日午間出席「2026福爾摩沙俱樂部台北年會交流酒會」，立法院長韓國瑜偕朝野跨黨派立委蒞臨交流，現場連同歐洲駐台機構代表共計約80餘人出席，場面熱絡愉快，有助進一步推動台歐國會外交及雙邊議員的深度聯繫。蕭美琴副總統於酒會期間也特地撥冗蒞臨，親切致意並感謝福爾摩沙俱樂部長期堅定支持台灣，彰顯我國政府對深化台歐夥伴關係的高度重視，場面溫馨融洽。外交部將持續連結泛歐友我力量，促進台灣實質交流與合作，並在人工智慧、無人機等關鍵科技領域深化夥伴關係，與理念相近國家攜手打造安全、透明且具韌性的民主科技供應鏈，共同守護民主價值與區域穩定繁榮。